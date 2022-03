11.03.2022 - Philosophischer Samstag in der VHS

Wie frei sind wir in unserem Denken und Handeln? Die Volkshochschule Neuss lädt am Samstag, 26. März 2022, von 9.30 bis 16.30 Uhr dazu ein sich im Rahmen des Philosophischen Samstags statt mit den alltäglichen Fragen des Lebens mit tiefergehenden Gedankenspielen zu befassen. Die Teilnahmegebühr beträgt 31,40 Euro. Nähere Informationen und die Anmeldemöglichkeit sind unter www.vhs-neuss.de zu finden.

Es heißt „Die Gedanken sind frei“. Dennoch nehmen wir wahr, dass man eingebunden ist, denn wir sind auf andere Menschen angewiesen und richten unser Denken auf den Erhalt von Beziehungen und die Wahrung von Ressourcen. Wir entwickeln als Menschen unser Denken parallel zu unseren Erfahrungen, die sich aus unseren Handlungen ergeben. Wir scheinen gefangen in den Denk- und Handlungsmustern unserer Biographie. Und dennoch: Jeder kann sich eben doch so oder so entscheiden. Jeder kann darüber nachdenken. Jeder kann sein Handeln nach seinen eigenen Werten beurteilen und seine Freiheit ausüben. Dies zu tun, jeden Tag ein wenig, ist die Bedeutung von Philosophieren. Daran anknüpfend stellt der Philosoph Jost Guido Freese im Seminar verschiedene Philosophen in ihren Texten vor und fragt nach den Möglichkeiten einer philosophischen Sorge für sich selbst und andere.

(Stand: 11.03.2022, Kro)

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Philosophischer-Samstag-Wie-frei-sind-wir-in-unserem-Denken-und-Handeln/V401250K#inhalt