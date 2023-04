11.04.2023 - Papierarbeiten im Feld-Haus: Künstlergespräche mit der Kuratorin

Das Feld-Haus widmet sich in seiner aktuellen Sonderausstellung „Losgelöst. Zeitgenössische Positionen aus Papier“ dem so wandelbaren und ausdrucksstarkem Werkmaterial Papier. Am kommenden Sonntag, 16. April 2023 um 11.30 Uhr, geht Kuratorin Anita Hachmann auf einen gemeinsamen Rundgang mit dem Künstler Artjom Chepovetskyy. Im Gespräch mit dem 1984 in Odessa, Ukraine, geborenen Künstler wird auch die spannende Entstehung seiner Bildobjekte und der Weg hin zu immer neuen Bildräumen in den Fokus genommen.

Kinder-Künstlergespräch um 13 Uhr

Im Anschluss bietet das Kinder-Künstlergespräch für Familien am Samstag um 13 Uhr auch unseren kleinen Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderes Kunsterlebnis. Nach Herzenslust können Fragen an den Künstler gestellt werden: Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Seid dabei und kommt einfach vorbei.

Beide Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Aktuelle Informationen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

