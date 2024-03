11.03.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im April

Schließungszeiten über die Osterfeiertage

Die Bibliothek ist am Karfreitag, Ostersonntag sowie Ostermontag geschlossen. Zwischen diesen gesetzlichen Feiertagen wird sie am Karsamstag, 30. März 2024, in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr vom Wachdienst geöffnet. An diesem Tag ist kein Servicepersonal vor Ort.

Das Aprilprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

5. April 2024: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Im Kreativraum der Stadtbibliothek können Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien am Freitag, 5. April, um 15 Uhr in der „MachBar“ Geräte des Makerspace kennenlernen und ausprobieren, tüfteln, programmieren sowie virtuelle Welten entdecken oder kreativ werden. Zur Verfügung stehen 3D-Drucker, Lernroboter, Materialien für den Umwelt- und Naturschutz sowie Mikroskope, Nähmaschinen und Gaming-Angebote. Zusätzlich können an diesem Tag kleine chemische Experimente durchgeführt werden, um den „Finde-einen-Regenbogen-Tag 2024“ mitzufeiern. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung wird über die Website gebeten.

6. April 2024: Familienzeit – Gartenzwerge aufgepasst! – Ausflug in die Pflanzen- und Insektenwelt im Frühling

In der Familienzeit am Samstag, 6. April, können Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren mit ihren Familien in der Stadtbibliothek eine Expedition in die Welt der Pflanzen und Insekten im Frühling machen. Gemeinsam werden fleißige und nützliche Insekten entdeckt, „Microgreens“ kennengelernt und etwas Nützliches für Balkon und Garten hergestellt. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und ist kostenfrei. Wegen der begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

9. April 2024: Aktiv und kreativ: „Naturmäzene“ – eine Hommage für Natur- und Artenschutz

Am Dienstag, 9. April, stellt der Neusser Autor und Journalist Rainer Nahrendorf um 16 Uhr in der Stadtbibliothek sein neuestes Naturerlebnis-Buch „Naturmäzene“ vor. Bei seiner Reise quer durch Deutschland hat er obdachlose Spatzen, ausgestorbene Waldrappen, eine Bienenlounge in einem Neusser Kleingarten und vieles mehr aufgespürt. Mit Hingabe und begleitet von Bildern und Videos stellt er an diesem Nachmittag spektakuläre Artenschutzprojekte vor sowie die Tiere und deren Lebensräume, denen die Projekte zu Gute kommen. Diese Veranstaltung ist ein Beitrag zum „Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss“. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung über die Website wird gebeten.

11. April 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Am Donnerstag, 11. April, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek beim Bilderbuchkino „Lesebär“ einen Bären bei seinem ersten Frühlingsspaziergang nach dem Winterschlaf durch den Wald begleiten. Vorgelesen wird die Geschichte „Lächeln gefunden“ von Sophie Schoenwald und Anita Schmidt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig. Nähere Informationen über die Website.

11. bis 12. April 2024: #LangeLernnächte

Während die meisten Kinder und Jugendlichen die Osterferien als lernfreie Zeit genießen, beginnt im April für diejenigen, die kurz vor dem Abitur stehen, der Endspurt für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Die Stadtbibliothek unterstützt sie dabei und stellt für einen Lernmarathon am Donnerstag, 11. April, und Freitag, 12. April, sowohl ihre Räumlichkeiten und ihr Fachpersonal als auch ihr Medienangebot und das W-LAN für die Aktion #LangeLernnächte zur Verfügung. Bis 22 Uhr können sich Wissbegierige allein oder in Kleingruppen in der Bibliothek auf das Abitur oder andere Prüfungen vorbereiten. Außerdem können Lehrkräfte ab 18 Uhr für letzte Unklarheiten in den Fächern Mathematik, Deutsch, Geschichte und Biologie befragt werden. Die „Energy-Bar“ sorgt kostenfrei für eine gesunde Verpflegung zwischendurch. Wer auf süße Nervennahrung setzt, sollte ein wenig Kleingeld für den Snackautomaten mitbringen. Die Teilnahme an den „#Langen Lernnächten“ ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen sind auf der Website zu finden.

17. April 2024: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 17. April, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

19. April 2024: Lesen mit Hund

Am Freitag, 19. April, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

22. April 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 22. April, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

23. April 2024: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 23. April, können Interessierte mit einem gültigen Bibliotheksausweis um 13.30 Uhr Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Android-Endgeräte erhalten. Die Sprechstunde ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 90 42 42 erforderlich.

23. April 2024: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis in der Stadtbibliothek am Dienstag, 23. April, ab 14.15 Uhr die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0 21 31 90 42 42 oder über die Website notwendig.

24. April 2024: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 24. April, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

25. April 2024 Bilderbuchkino „Lesebär“

Im Bilderbuchkino „Lesebär“ wird Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren am Donnerstag, 25. April, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek die Geschichte „Wo ist das Klopapier?“ von Susan Batori vorgelesen. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden sich auf der Website.

26. April 2024: „Alles ist wahr, oder nicht?“ – Faktencheck im Makerspace

Kinder ab zehn Jahren können sich am Freitag, 26. April, um 16 Uhr den Geheimnissen der Informationswelt stellen. Gemeinsam wird entschlüsselt, gerätselt und überlegt, ob die Informationen, die im Netz zu hören, sehen oder lesen sind, tatsächlich wahr sind. Sie lernen, wie sie Falschinformationen entlarven können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung über die Website gebeten.

27. April 2024: Aktionstag „Neuss für alle“

Der Arbeitskreis „Neuss für alle!“ lädt am Samstag, 27. April, von 11 bis 14 Uhr zu einem Aktionstag ein. Unter dem Motto „Viel vor für Inklusion! Selbstbestimmt leben – ohne Barrieren!“ werden zahlreiche Neusser Einrichtungen und Organisationen ihre Angebote für ein inklusives und barrierefreies Neuss vorstellen. Auch die Stadtbibliothek ist mit dabei und wird an ihrem Stand in den Rathaus-Arkaden Mitmach-Aktionen anbieten.

29. April 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 29. April, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

30. April 2024: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 30. April, um 16 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ im Makerspace der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open Source Slicer Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker vor Ort in der Stadtbibliothek buchen und nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

Ausstellungen im April

Am 23. April, dem Welttag des Buches, stellt die Stadtbibliothek die Lieblingsbücher ihrer Kundschaft vor. Den März über konnten Kund*innen online, per Mail oder in der Bibliothek ihren Lieblingstitel benennen.

Zum „Tag gegen Lärm“ am 24. April und zum „Tag der Stille“ am 30. April werden im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Medien unter dem Motto „Die Schönheit der Stille“ ausgestellt.

Rund um den „Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden“ am 6. April werden im ersten Obergeschoss Sachbücher unter dem Motto „Sport und Fitness“ präsentiert.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden zum 80. Geburtstag von Christoph Hein am 8. April Werke des deutschen Schriftstellers zu finden sein. Außerdem werden Medien der israelischen Schriftstellerin Zeruya Shalev zu ihrem 65. Geburtstag am 13. April ausgestellt.

Im Regal „Aus aktuellem Anlass“ im zweiten Obergeschoss wird Literatur unter dem Motto „Young Heroes“ passend zum „Girls and Boys Day“ am 25. April gezeigt.