11.05.2020 - Musikschule öffnet stufenweise

Die Musikschule wird den Unterrichtsbetrieb im Romaneum stufenweise ab Montag, 11. Mai 2020, wieder aufnehmen unter strikter Beachtung der erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln. Geplant ist die Öffnung zunächst ausschließlich für Einzelunterricht im Romaneum. Uhrzeiten und Details werden von der jeweils zuständigen Lehrkraft mitgeteilt. Die Gruppen werden aufgeteilt. In den Außenstellen wird noch kein Unterricht erteilt.

Einzelne Lehrkräfte, die zu Risikogruppen gehören, geben bis auf Weiteres Fernunterricht. Sollten Schülerinnen oder Schüler zu einer Risikogruppe gehören, bittet die Musikschule, dies mitzuteilen. Beim Betreten des Gebäudes gibt es folgende Regeln zu beachten: Hände vor dem Unterricht desinfizieren oder mit Seife waschen, in den Unterrichtsraum nur nach Aufforderung einzeln eintreten und Abstand sowie Niesetikette einhalten. Mit Erkältungssymptomen oder Geschmacks-/Riechverlust darf das Gebäude nicht betreten werden. Es gilt eine Mund-Nasenbedeckungspflicht in den Gemeinschaftsräumen wie Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge und Flure. Nur eine Begleitperson für Kinder bis zehn Jahren darf mit in die Musikschule kommen. Die Begleitperson darf jedoch nicht mit in den Unterrichtsraum. Eine Mund-Nasenbedeckung muss selber mitgebracht werden. Im Unterrichtsraum selbst besteht keine Mundschutzpflicht, hier sind Spuckschutz-Rollups vorhanden.

Die Eingangs- und Ausgangsrichtung wird als Einbahnstraßensystem gekennzeichnet. Dabei ist der Haupteingang ist der Eingang, das Treppenhaus links vom Aufzug führt nur in Richtung aufwärts, das Treppenhaus am Ende der Unterrichtsflure nur in Richtung abwärts. Die Ausgänge befinden sich ausschließlich beim Treppenhaus am Ende der Unterrichtsflure oder am Personalzugang im Foyer.

Bei Fragen helfen die Mitarbeiterinnen der Servicetheke. Für einen Vorgeschmack hat die Musikschule das Musikvideo „Pachelbel trotzt Corona“ gedreht und auf ihrer Facebookseite und ihrem YouTube-Kanal verbreitet.