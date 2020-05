11.05.2020 - Schrittweise Öffnung der Kitas ab 14. Mai

Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein Modell zur schrittweisen Öffnung der Kindertagesstätten ab Donnerstag, 14. Mai 2020, angeordnet, das auch in Neus umgesetzt wird. Ab diesem Tag werden die Kitas für Vorschulkinder geöffnet, die einen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) haben. Auch Kinder mit Behinderung und Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, können an diesem Tag wieder in die Kitas. Die Kindertagespflege wird wieder für Kinder geöffnet, die ihr zweites Lebensjahr vollendet haben.

Ab dem 28. Mai 2020 sollen alle Vorschulkinder wieder in die Kindertageseinrichtungen aufgenommen werden. Im Juni, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, soll dann allen Kindern die Betreuung in Kita oder Kindertagespflege ermöglicht werden.