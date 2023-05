11.05.2023 - Papierarbeiten im Feld-Haus: Mit der Kuratorin durch die Sonderausstellung

In seiner aktuellen Sonderausstellung „Losgelöst. Zeitgenössische Positionen aus Papier“ widmet sich das Feld-Haus dem so wandelbaren und ausdrucksstarkem Werkmaterial Papier. Am kommenden Sonntag, 14. Mai 2023 um 11.30 Uhr geht Kuratorin Anita Hachmann mit den Besucherinnen und Besuchern auf einen exklusiven Rundgang und präsentiert mit den Werken von Artjom Chepovetskyy (*1984 Odessa, Ukraine) und Goekhan Erdogan (*1978, Frankfurt am Main) gleich zwei besonders spannende zeitgenössische Positionen im Dialog.

Für Artjom Chepovetskyy ist Papier zugleich Bildträger und Werkstoff. Mit spielerischer Leichtigkeit entwickelt er in seinen Bildobjekten Schicht um Schicht durch Farbwerte, Flächen und Linien immer neue Bildräume. Ausgangspunkt der Arbeiten von Goekhan Erdogan ist das Selbstporträt, genauer gesagt das eigene, drucktechnisch vervielfältigte Passbild. Hieraus formt der Künstler unterschiedlich große Blöcke, die er anschließend mit verschiedenen Holzbearbeitungstechniken bearbeitet.

Die rund 60-minütige Führung kostet 4 Euro pro Person, der Eintritt ins Feld-Haus ist frei. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Foto: Britta Schuessling)