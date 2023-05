11.05.2023 - "Sport im Park" startet in die Saison

Am 1. Juni 2023 startet die „Sport im Park“-Saison. Das kostenlose und unverbindliche Angebot der Stadt Neuss jährt sich damit zum 7. Mal und läuft insgesamt drei Monate. Bis zum 31. August 2023 stehen wöchentlich 15 Angebote auf dem Programm, ebenso an Feiertagen und in den Sommerferien.

Die Veranstalter freuen sich, „Zumba“ wieder im Programm zu haben. Mittwochs wird um 18 Uhr auf der asphaltierten Fläche "Am Eierdieb" im Stadtgarten gemeinsam getanzt. Und auch wieder im Programm ist „Tai Chi“, samstags um 16 Uhr im Nordpark. „Pilates“, dienstags um 17 Uhr, und „Yoga“, freitags um 18 Uhr, finden im Stadtgarten auf der Wiese Höhe Parkstraße statt. Der Kurs „Rücken-Fit“ an den Sonntagen wurde zeitlich etwas verlegt, er startet nun um 11.30 Uhr im Südpark. Ansonsten sind die Kurse wie in den vergangenen Jahren angesetzt, sie haben sich etabliert und werden sehr gut angenommen. Im letzten Jahr zählte die Sportverwaltung fast 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Rekord seit Beginn des Projekts im Jahr 2017.

Finanziert wird „Sport im Park“ aus dem Etat des Sportamts der Stadt Neuss, in diesem Jahr bezuschusst durch eine Zuwendung des Landessportbundes NRW. Das Sportamt, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die Übungsleiterinnen und Übungsleiter freuen sich auf die kommende Saison und auf hoffentlich erneut zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ausführliche Informationen finden Sie unter: www.neuss.de/sport-im-park sowie www.facebook.com/sportimparkneuss.

Den Stundenplan zum Ausdrucken gibt es in unserem Bildarchiv.