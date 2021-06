11.06.2021 - Digitaltag - Neuss ist digitaler als man denkt

Neuss noch digitaler werden lassen - zu diesem Zweck beteiligt sich die Stadt Neuss gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und weiteren Partnerinnen und Partnern mit einem breit gefächerten Programm an der bundesweiten Aktion „Digitaltag“, der am Freitag, 18. Juni 2021, stattfindet.

„Neuss ist digitaler als man denkt – unter diesem Motto wollen wir die Teilhabe an der digitalen Welt für alle gesellschaftlichen Schichten der Menschen in Neuss fördern“, so die Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur der Stadt Neuss, Dr. Christiane Zangs. „Für Neuss sind wir mit rund 40 Aktionen vertreten, die am Digitaltag verschiedenste Inhalte präsentieren werden. Dazu zählen die Volkshochschule, die Stadtbibliothek, das Kulturforum Alte Post, das Stadtarchiv, das Theater am Schlachthof und auch das Gymnasium Marienberg. Quantität und Qualität ist somit gegeben und der bundesweite Digitaltag die optimale Gelegenheit, die vielfältig entwickelten digitalen Angebote und Aktivitäten aus Neuss zu präsentieren“, führte Zangs weiter aus.

Nur gemeinsam - davon ist das Initiatoren-Team überzeugt - kann man den digitalen Wandel gestalten. Zu den Initiatorinnen und Initiatoren gehören neben Dr. Christiane Zangs auch Susanne Thywissen von der gleichnamigen Unternehmenskommunikation und Vizepräsidentin der IHK Mittlerer Niederrhein, sowie Daniela Perner, Geschäftsführerin der IHK Mittlerer Niederrhein, und Kolja Brandtstedt von der Initiative „Pacemaker“, die insbesondere Schulen beim Prozess der Digitalisierung begleitet.

Die knapp 40 Veranstaltungen unter dem Motto „Mitmachen, Lernen, Erfahren und Genießen“ richten sich an alle Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Kinder, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Unternehmen. Viele teilnehmende Institutionen bieten dabei gleich mehrere Veranstaltungen an. Die jeweiligen Highlights stellten die Vertreterinnen und Vertreter jetzt in einer gemeinsamen Pressekonferenz vor.

Die Stadtbibliothek bietet verschiedenste Angebote, Interessierte können beispielsweise einen „Führerschein Digitalisierung“ machen. Das Kulturforum Alte Post bietet in Kooperation mit dem Stadtarchiv eine digitale Momentaufnahme in Wort, Bild und Text an. Dazu können Statements von Bürgerinnen und Bürgern auf einer „Timeline“ abgegeben werden, die Ergebnisse werden im Anschluss in einer Tagesausstellung zu sehen sein und können zudem über die Homepage abgerufen werden.

Die Volkshochschule Neuss ist sogar mit zehn Angeboten vertreten. Hervorzuheben ist die gemeinsame Umsetzung eines 3D-Rundgangs durch das Romaneum mit der Musikschule und dem Clemens Sels Museum. Der virtuelle Rundgang wird später ebenfalls über jeweiligen Homepages veröffentlicht.

Einen Vortrag zum Thema Logistik, bargeldlosem Zahlen und intelligenten Kühlschränken wird es unter dem Thema „Sehnsuchtsort Supermarkt oder die Frage, wann, wie und wo wir zukünftig einkaufen“ bei der FOM Neuss geben. Das Highlight der HABA Digitalwerkstatt Rhein-Kreis Neuss richtet sich an Acht- bis Zwölfjährige, die in einem Minecraft-Workshop ihre Stadt der Zukunft bauen können.

Daniela Perner (IHK) und Kolja Brandtstedt (Pacemaker) ergänzten, dass digitale Teilhabe gleichzeitig auch gesellschaftliche Teilhabe bedeute. Hier müssten gerade für Jugendliche und junge Erwachsene neue Felder aufgezeigt werden, beispielsweise bei der digitalen Jobsuche oder Bewerbung. Einen virtuellen Elternabend zum Thema „Von der Schule ins Berufsleben“ zur Berufsorientierung und Berufswahl bietet deshalb die IHK Mittlerer Niederrhein an. Passend dazu gibt die 3M Deutschland GmbH mit Sitz in Neuss unter dem Hashtag „Lifewith3M“ Einblicke in die Welt des Video-Interviews und Tipps für das digitale Bewerbungs-Interview. Die Pacemaker Intiative präsentiert dazu „Impulse zum Feedback geben im Fernunterricht“.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Aktionen sowie zur Anmeldung sind unter www.digitaltag.eu erhältlich. Die einzelnen Neusser Veranstaltungen sind über die „Landkarte" unter www.digitaltag.eu/aktionslandkarte zu finden.





