11.06.2021 - Ratssitzung

Mit der Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau Neuss 2026 beschäftigt sich der Rat in seiner nächsten Sitzung am Freitag, 18. Juni 2021, 16 Uhr. Das Gremium tagt in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25. Ein weiteres Thema der Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer ist das Werkstattverfahren für die Umgestaltung des Wendersplatzes. Insgesamt stehen rund 60 Themen auf der Tagesordnung.

Aufgrund der Pandemielage gelten besondere Regeln für den Besuch der Sitzung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen sich vorab per Email an tim.rentergent@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 902080 anmelden. Im Sitzungsraum, auf dem Weg zum Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.

Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem verfügbar.

(Stand: 11.06.2021, Bo)