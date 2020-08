11.08.2020 - Defekter Abwasserkanal auf der Normannenstraße

Die Normannenstraße muss voraussichtlich für die Dauer von zwei Wochen in Höhe der Hausnummer 17 voll gesperrt werden. Grund ist ein defekter Abwasserkanal, der die Straße unterspült hat. Die Straße ist teilweise eingebrochen und kann auf einer Länge von circa 25 Metern nicht mehr befahren werden. Für die Dauer der Reparaturarbeiten wird die Einbahnstraßenregelung auf der Normannenstraße aufgehoben, so dass sie in beide Fahrtrichtungen bis zur Baustelle eingefahren werden kann.