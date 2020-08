11.08.2020 - „Sport im Park“ geht in die Verlängerung

Das diesjährige Programm der „Sport im Park“-Reihe wird bis in den September verlängert. Ursprünglich sollte das Programm Ende August enden. Von den insgesamt 15 Angeboten pro Woche werden nun zehn Angebote bis Mitte beziehungsweise Ende September weiterlaufen.

Auch wenn durch schlechte Wetterverhältnisse und coronabedingt die Teilnahmezahlen nicht ganz so hoch wie in den beiden letzten Sommern waren, haben viele Teilnehmende um eine Ausweitung des Programms bis in den Herbst gebeten. Diesem Anliegen kommen die Neusser Sportvereine mit ihren Trainerinnen und Trainern sowie der Stadtsportverband und die Sportverwaltung der Stadt Neuss gerne nach. Die Hygienebestimmungen und Abstandsregeln sind bei allen Kursen weiterhin einzuhalten.

Informationen zu den einzelnen Sportangeboten, Terminen, detaillierten Schutzmaßnahmen und der Teilnahme-Liste zum Download (zwecks Kontaktdatenrückverfolgung) sind unter www.neuss.de/leben/sport/sport-im-park sowie unter www.facebook.com/sportimparkneuss abrufbar.