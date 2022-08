11.08.2022 - Schützenfest in Grimlinghausen

Ab kommenden Samstag, 13. August, bis Dienstag, 16. August, findet in Neuss-Grimlinghausen das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenfestumzüge fahren die ÖPNV-Linien 827, 851, 852 und 875 eine Umleitung.

Es gelten folgende Regelungen: Die Haltestellen Kasterstraße (evtl. zeitweise), Hüsenstraße, Werresweg, Volmerswerther Straße sowie Norfer Straße (nur in Fahrtrichtung Norf) können in der Zeit der Umzüge nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen werden in beide Fahrtrichtungen auf der Volmerswerther Straße in Höhe der Einmündung Kuhweg und auf der Kasterstraße in Fahrtrichtung Norf eingerichtet.

Die Umzüge finden am Samstag ab 21 Uhr, sonntags ab 8 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr, am Montag ab 16.30 Uhr bis ca. 18 Uhr und am Dienstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr sowie ab 19.30 Uhr bis ca. 20.45 Uhr statt.

Die Stadtwerke Neuss bitten ihre Fahrgäste, den längeren Fußweg für ihre persönliche Fahrplanung zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Stadtwerke.

(Stand 11.08.2022)