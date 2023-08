11.08.2023 - Mobilitätsausschuss tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch tagt der Unterausschuss Mobilität im Ratssaal des Neusser Rathauses. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bericht der Verwaltung zum weiteren Vorgehen zum Thema E-Scooter-Sharing in Neuss. Hier wird unter anderem die Einführung von festen Abstellzonen in den Randgebieten des Geschäftsgebietes diskutiert. Des Weiteren gibt die Verwaltung einen kurzen Sachstand zum Thmea "kostenfreie Straßenbahn" wieder.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und wird vom Vorsitzenden des Planungsausschusses, Stadtverordneter Sascha Karbowiak, geleitet.

Die Unterlagen zur öffentlich tagenden Sitzung stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.