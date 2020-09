11.09.2020 - Neusser Themenwoche – Was(s)erleben

Die Kulturinstitute der Stadt Neuss präsentieren im September gemeinsam die Neusser Themenwoche, bei der sich in diesem Jahr alles um das Element „Wasser“ dreht. Unter der Federführung des Kulturforums Alte Post und der Stadtbibliothek Neuss wurden insgesamt 23 Veranstaltungstermine unter dem Titel „Was(s)erleben“ geplant, die vom 19. bis zum 27. September 2020 im gesamten Stadtgebiet stattfinden. Das komplette Programm wurde jetzt von Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs, Hans Ennen-Köffers und Klaus Richter vom Kulturforum Alte Post und Christine Breitschopf von der Stadtbibliothek Neuss vorgestellt.

„Bildung und Vergnügen sind die wichtigsten Komponenten der Kultur. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es daher umso bedeutsamer, den Bürgerinnen und Bürgern etwas Abwechslung zu bieten. Dass verschiedenste Kultureinrichtungen unter den aktuellen Bedingungen gemeinsam ein solch spannendes Programm konzipiert haben, erfüllt mich mit Stolz“, betonte Dr. Christiane Zangs.

„Das Programm könnte vielfältiger nicht sein - Aktionskunst, Theater, Ausstellungen, Führungen, Musik, Expeditionen, Puppenspiel und weitere Überraschungen - da ist für Jeden etwas dabei“, ergänzte Hans Ennen-Köffers. Ausschlaggebend für die Umsetzung des Themas Wasser sei die Ausstellung „Nachtaktiv – Das Museumsaquarium“ im Clemes Sels Museum Neuss gewesen, die Idee existiere bereits seit dem vergangenen Jahr.

Christine Breitschopf stimmte zu: „Das Angebot ist breit gefächert. So erreichen wir mit dem Angebot von Kindern bis hin zu Menschen im hohen Alter alle Altersgruppen. Durch die sich abwechselnde Leitung der Themenwoche entstehen zusätzlich immer wieder neue Impulse, die sich positiv auf die Kreativität und die Weiterentwicklung der Veranstaltungen auswirken.“

Der von Marian Fitz gestaltete Flyer zur Neusser Themenwoche spiegelt das Thema Wasser auch optisch wieder und liegt in allen Kulturinstituten der Stadt aus. Über die Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de ist dieser auch online abrufbar.

Coronabedingt können einzelne Veranstaltungen oder das gesamte Programm kurzfristig abgesagt werden. Interessierte werden gebeten, sich vorab bei den einzelnen Veranstaltern über die geltenden Anmeldemodalitäten und Hygienevorschriften zu informieren.





(Stand:11.09.2020/Kro)