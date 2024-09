11.09.2024 - Vom Gehweg zum „Spielweg“

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 gestalten in diesem Jahr wieder Kinder aus verschiedenen Neusser Kindertageseinrichtungen Gehwege in „Spielwege“ um. Die Stadt Neuss möchte mit der Aktion die Mobilitätsbedürfnisse der Jüngsten in den Fokus stellen und insbesondere das Zu-Fuß-Gehen fördern. So schult die Aktion das Verhalten im Verkehrsraum, bereitet die Kinder auf die eigenständige Fortbewegung in der Schulzeit vor und bietet die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung.

Aus tristen, grauen Bürgersteigen werden ab dem 16. September bunte Spielwege. Wie genau die Kinder die mit Kreidefarbe aufgesprühten Spiele gestalten und nutzen, bleibt ihnen und ihrer Fantasie überlassen. Nachdem 2022 sechs Kitas und 2023 zwölf Kitas an der Aktion teilnahmen, beteiligen sich in diesem Jahr 25 Kindertageseinrichtungen aus Neuss.

Dahlia Busch, Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss erklärt: „Durch diese Aktion kommen wir schon mit den Jüngsten und ihren Familien zu den Themen nachhaltige Mobilität, Bewegung und Selbstständigkeit ins Gespräch und schaffen Bewusstsein. Gehen ist die nachhaltigste Form der Fortbewegung, aber Gehwege sind in der Regel nicht besonders einladend. Der ‚neue Anstrich‘ erreicht, dass Kindern Gehwege und das Gehen an sich mehr Spaß bereitet.“

Zur Europäischen Mobilitätswoche und dem Projekt

Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. September, werden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche innovative Verkehrslösungen ausprobiert und mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben. Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission und bietet Kommunen seit 2002 die Möglichkeit, ihren Bürger*innen die komplette Bandbreite nachhaltiger Fortbewegungsmöglichkeiten vor Ort näherzubringen. Seit 2022 beteiligt sich die Stadt Neuss gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss an der Aktionswoche.

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW hat die Aktionsbox „Spielweg“ in Zusammenarbeit mit dem Künstler Norbert Krause entwickelt und stellt sie ihren Mitgliederkommunen zur Verfügung. Die Box enthält alle Materialien, die für die Umgestaltung vom Gehweg zum „Spielweg“ benötigt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://neuss-mobil.de/massnahmen/

