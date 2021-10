11.10.2021 - 6. Gala-Abend für UNICEF

Nach dem das vergangene Jahr zum ersten Mal seit 39 Jahren ohne UNICEF-Veranstaltungen in NRW auskommen muste, kann die UNICEF-Gala unter entsprechenden Hygienemaßnahmen in diesem Jahr am Samstag, 27. November 2021, im Crowne Plaza Hotel Düsseldorf-Neuss zum 6. Mal stattfinden.

Darüber freut sich nicht nur ganz besonders Schirmherr Bürgermeister Reiner Breuer, sondern natürlich auch UNICEF-Urgestein Heribert Klein, Mitglied des Deutschen Komitee für UNICEF (organisiert und moderiert die UNICEF Deutschland-Gala seit Beginn 1982 in NRW ) und die vielen nationalen und internationalen Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt, die ein Jahr Zwangspause hatten und nun mit großer Freude wieder arbeiten dürfen. Klein zog dann auch alle Register seines Profi-Netzwerkes: „Da wir von einer Tanzveranstaltung in diesem Jahr absehen mussten, haben wir eine andere Form der Durchführung kreiert die sicherlich, nach den ersten Gesprächen, auf große Resonanz stoßen wird.“

Es wird einen ganz besonderen kulinarischen Abend geben: Gleich vier Sterneköche der Spitzenklasse haben sich bereit erklärt je einen Gang für die rund 400 Gäste an den festlich gedeckten 10er-Tischen des Crowne Plaza Hotels zu kochen. Darunter sind die Koch-Legenden Dieter Müller (Bergisch Gladbach), Johanna Maier (Filzmoos Salzburger Land, gilt laut Kritiken als eine der besten Köchinnen der Welt) und die jungen Sterneköche Philipp Lange (Agata’s Düsseldorf) sowie Sven Christian Nöthel (Mod, Duisburg).

Zwischen den Gängen wird es ein Weltklasse-Programm an Top-Unterhaltung geben, das PR-Profi Heribert Klein auf die Beine gestellt hat. Zu Highlights gehören die italienische Pop&Classic Formation Appassionante, die 2021 die Filmfestspiele Venedig musikalisch eröffneten und 2021 die Wörthersee-Gala und die UNICEF Salzburger Land 2021 eröffneten. Aus den USA kommt die Hauptdarstellerin des Welterfolgsmusicals „Tina Turner“, Kristina Love, und aus Südafrika die Hauptdarstellerin des Welterfolges „Sister Act“, Zodwa Selele, die von Whoopie Goldberg persönlich entdeckt wurde. Ebenfalls aus den USA ist die Soulsensation Dennis a Legree mit einer Soulstimme der Extraklasse zu Gast, der viele Jahre war er auch in der Hauptrolle des „Papa“ bei Starlightexpress umjubelter Star. Joe Wulf & The Gentleman of Swing spielen ein Potpourris der Welterfolge für unseren UNICEF-Partner. Aus Frankreich kommt John Florencio, Musical Director des Grand Musical Theatres Paris, einer der besten Musikpianisten in Europa. Florencio begleitet seit Jahren zahlreiche Künstler in aller Welt am Flügel, so auch in Neuss. Zum Musik-Ensemble zählen weiter die Spitzenmusiker wie Deutschlands Schlagzeuger Nr.1 Willy Ketzer, der legendäre Saxophonist von James Brown Orchestra Sir Waldo Weathers (USA), an der Hammond-Orgel Top-Star Wolfgang Roggenkamp, an der Gitarre Gregor Hilden und an der Trompete Afrikas Trompeter Nr.1 aus Kamerun Terence Ngassa.

Die Kinder spielen bei UNICEF immer eine große Rolle: Mit den „The Voice Kids“-Finalisten der letzten Jahre gibt es auch hier eine internationale Mischung und Klangfarbe der Extraklasse: Cathleen Wagner (Deutschland), Tapiwa Saidi (Simababwe-Deutschland), Grace Ehigmane (Deutschalnd-Kamerun) und Viwvareeya Boonger ( Deutschland-Thailand).

Schirmherr Bürgermeister Reiner Breuer spricht Klein ein „riesiges Kompliment für die Idee und die Gestaltung in diesem Jahr im Bewusstsein an die Corona-Situation“ aus: „Statt 700 nun 400 Personen mit Hygienekonzept inklusive 3G+ und einer Neuausrichtung des gesamten Ablaufes. Dazu grandiose vier Sterneköche, die aus Kult-Sterneköchen und Jung-Sterneköchen zusammengestellt wurden – das muss man erstmal hinbekommen – sie alle werden uns in einem 4-Gang-Menu mit einzelner Beteiligung pro Gang verwöhnen. Dazwischen dürfen wir ein Musikereignis der Weltklasse erleben.“

Die Erlöse des Abends kommen notleidenden Kindern im Bürgerkriegsland Syrien zu Gute. Der Kartenvorverkauf läuft, Tickets sind per E-Mail an info@unicef-gala.de erhältlich. Die Preise liegen inklusive Vier-Gang-Menü der Sterneköche bei 120 Euro ( Reihe 1-5) und 100 Euro (ab Reihe 6).

Ermöglicht wird die UNICEF-Gala durch die Partner-Sponsoren UPS, Mercedes Rhein-Ruhr, die Sparkasse Neuss, die Zülow AG, den Rhein-Kreis Neuss, die Amand-Gruppe, Schmolz-Liegenschaften, das Crowne-Plaza-Hotel, die Keramikscheune, Siemens und viele mehr.

(Stand: 11.10.2021/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.