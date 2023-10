12.10.2023 - „Neuss liest“ startet

Im Beisein der Autorin Elke Heidenreich wird das diesjährige Lesefest „Neuss liest“ am Donnerstag, 26. Oktober 2023, eröffnet. Rund einen Monat lang bis Freitag, 24. November 2023, finden 16 öffentliche Veranstaltungen statt, in denen das Leben und die Werke der aus Hörfunk und Fernsehen bekannten Autorin Elke Heidenreich im Mittelpunkt stehen. Bei den traditionellen Kaffeepausenlesungen im Rahmen des Lesefestes wird 2023 kein Roman, wie in den Jahren zuvor, in Fortsetzung gelesen. Im Mittelpunkt dieser sechs Nachmittagsveranstaltungen in der Stadtbibliothek steht jeweils ein Erzählband, Episoden werden daraus vorgelesen.

„Neuss liest“ findet seit 2010 statt und ist die größte Kooperationsveranstaltung der Stadtbibliothek. Das Lesefestival ist nur möglich, weil sich zahlreiche Engagierte aus Neusser Vereinen, Institutionen oder sonstige Einrichtungen mit eigenen Veranstaltungen und in die Mitgestaltung der Kaffeepausenlesungen einbringen. In diesem Jahr beteiligen sich 15 Einrichtungen. Darüber hinaus lesen im Rahmen des vierwöchigen Lesefestes weitere Ehrenamtliche erstmalig den Bewohnerinnen und Bewohnern in sieben Senioreneinrichtungen Geschichten von Elke Heidenreich vor. Auch die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Erfttal nimmt am bundesweiten Vorlesetag mit Geschichten vom selbstbewussten Kater Nero Corleone teil.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen – mit Ausnahme der Eröffnungsveranstaltung – ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Die einzelnen Termine sowie die Orte, beteiligte Vorleserinnen und Vorleser und Einrichtungen stehen auf der Website der Stadtbibliothek: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltungen/.

Bild: Elke Heidenreich-copyright Stephan Pick