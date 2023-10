11.10.2023 - Ortsteilwerkstätten in Erfttal, dem Barbarviertel und Grefrath

In Erfttal, dem Barbaraviertel sowie in Grefrath sind Interessierte herzlich eingeladen, sich an den sogenannten Ortsteilwerkstätten zu beteiligen, die dort im Laufe der nächsten Wochen anstehen. Diese Workshops sind Teil der Erstellung eines Ortsmittelpunktkonzeptes für die drei Ortsteile.

Den Auftakt macht die Veranstaltung in Erfttal am Dienstag, 24. Oktober 2023, in der Gebrüder-Grimm-Schule (Harffer Straße 9). Es folgt der Termin im Barbaraviertel am Mittwoch, 8. November 2023, Veranstaltungsort ist hier die Offene Tür Dependance (Düsseldorfer Straße 80). Der Workshop in Grefrath findet eine Woche später am Mittwoch, 15. November 2023, in der St.-Stephanus-Schule (Birkhofstraße 26) statt. Beginn aller Veranstaltungen ist um 17 Uhr und es ist eine Dauer von etwa drei Stunden geplant. Gemeinsam mit den Teilnehmenden möchte das Amt für Stadtplanung während der Ortsteilwerkstätten unter anderem erste Gestaltungsideen für die jeweiligen Quartiersmitten diskutieren. Im Vordergrund stehen bei den Workshops die Bürger*innen mit ihrem Wissen über die Ortsteile und ihren Ideen und Vorschlägen für deren Gestaltung.

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Erstellung der Gestaltungskonzepte für die Ortsmittelpunkte, hatte gab es im Frühjahr 2023 in Erfttal, Grefrath sowie im Barbaraviertel Spaziergänge, bei denen die Teilnehmenden bereits wertvolle Anregungen gegeben haben.

Die Ergebnisse die Stadtteilspaziergänge können auf neuss.de nachgelesen werden.