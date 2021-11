11.11.2021 - Stadtbibliothek mit breitem Angebot

Mit einem breiten Veranstaltungsangebot geht die Stadtbibliothek Neuss in den letzten Monat des Jahres.

So wird bereits am Mittwoch, 1. Dezember 2021, ein Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien. Ab 16 Uhr können wird gezeigt, wie alte Audio- und Video-Kassetten oder Schallplatten digitalisiert werden können. Die Teilnehmenden lernen, wie sie die Geräte in der Bibliothek zukünftig für die Digitalisierung ihrer eigenen Medien nutzen können und wie sie diese mit Hilfe der Software Audio „Restaurator Pro 10“ digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung über die Homepage voraus: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/fuehrerschein-fuer-die-digitalisierung-von-av-medien-11/.

(Bildmaterial: Digitalisierung - copyright Stadtbibliothek-Peter Vogel, Bildunterschrift: In der Stadtbibliothek können Bibliothekskund*innen ihre alten Medien digitalisieren)

„Lesebär“-Bilderbuch-Kino für Kinder im Alter von drei bis sechs. Mit zwei Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Lesebär“-Bilderbuch-Kino möchte die Stadtbibliothek Kinder auf den Winter und das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Am Donnerstag, 2. Dezember, um 15 Uhr wird die Geschichte „Wenn du Sorgen hast, dann rolle einen Schneemann“ von Sang-Keun Kim vorgelesen. Am Donnerstag, 16. Dezember, um 15 Uhr, wird das Buch „Henri und Henriette feiern Weihnachten“ von Cee Neudert und Christiane Hansen vorgestellt. Beide Veranstaltungen richten sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und dauern rund 45 Minuten. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Nähere Informationen über die Website https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/lesebaer-bilderbuch-kino-henri-und-henriette-feiern-weihnachten/

Wer gerne mit dem Tablet, iPad oder dem Smartphone Zeitschriften und Zeitungen lesen möchte, kann bei der Veranstaltung `“Das digitale Zeitschriftenangebot PressReader“ am Dienstag, 7. Dezember, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr das Zeitschriftenportal „PressReader“ kennenlernen. Über „PressReader“ können alle Bibliothekskundinnen und -kunden ein umfangreiches Angebot an nationalen und internationalen Tageszeitungen und Zeitschriften aus mehr als 100 Ländern in 60 Sprachen kostenfrei lesen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, erhalten anschließend für drei Monate einen kostenfreien Schnupperausweis, um „PressReader“ direkt nutzen zu können. Die Veranstaltung bietet die Stadtbibliothek in Kooperation mit der VHS an. Sie ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt über die VHS: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/So-lesen-Sie-kostenlos-Tageszeitungen-und-Zeitschriften-auf-Ihrem-Tablet/U320018#inhalt

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Aktiv & Kreativ“ präsentiert Manfred Schmidt in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 9. Dezember, um 16 Uhr kurze, amüsante, skurrile und erstaunliche Fakten aus der langen und wechselvollen Geschichte der Region Niederrhein. Im Mittelpunkt dieser Reise in die Vergangenheit stehen Menschen, Orte und Ereignisse, die den Niederrhein nachhaltig prägten und bis heute ihre Spuren hinterließen. Außerdem stimmt er mit humorvollen Erzählungen aus seinem Buch "Weihnachten am Niederrhein" auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Der Eintritt beträgt sechs Euro und ist kostenfrei für alle mit gültigem Bibliotheksausweis. Anmeldungen sind über das elektronische Anmeldeformular erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/aktiv-kreativ-amuesantes-skurriles-weihnachtliches-und-erstaunliche-fakten-und-ereignisse-ueber-den-niederrhein/

Bildmaterial: Buchcover Schmidt, Bildunterschrift: Manfred Schmidt präsentiert kurze, amüsante, skurrile und erstaunliche Fakten über den Niederrhein

Übung macht den Meister, doch aller Anfang ist schwer – das gilt auch für die Nutzung der virtuellen Bibliothek „Onleihe”. Deshalb bietet die Stadtbibliothek eine „Onleihe“-Sprechstunde an und zeigt Interessierten, wie sie eBooks, Zeitschriften, Hörbücher und Filme zum Streamen auf das eigene mobile Endgerät bekommen. In der Sprechstunde helfen die Bibliotheksmitarbeitenden ebenfalls bei einzelnen Problemen weiter. Die Teilnahme an der kostenfreien Sprechstunde am Dienstag, 14. Dezember 2021, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr ist nur mit gültigem Bibliotheksausweis möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/onleihe-sprechstunde-5/

Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Endgeräte können Bibliothekskund*innen in der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde loswerden. Diese wird Bibliothekskundinnen und -kunden mit gültigen Bibliotheksausweis am Dienstag, 14. Dezember, in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr kostenfrei angeboten. Eine Anmeldung unter https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/smartphone-und-tablet-sprechstunde-6/ ist erforderlich:

Lesen mit Hund - Am Freitag, 17. Dezember, werden um 16 Uhr besondere Gäste in der Bibliothek erwartet: Bam-Bam und Fluffy sind zwei Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“, die sich gern von Grundschulkindern vorlesen lassen. Diese können in einer positiven Atmosphäre ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist für Grundschulkinder ab der zweiten Klasse kostenfrei, eine vorherige Anmeldung über die Website unter https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/lesen-mit-hund-6/ ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

Bildmaterial: bambam und fluffy_Copyright-Alexandra Taut.jpg, Bildunterschrift: Bam-Bam und Fluffy lassen sich gern vorlesen

Um Eiskristalle und Schneeflocken geht es in der Veranstaltung „Eisprinzessinnen und Schneehelden“, zu der Familien mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren am Samstag,18. Dezember, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen werden. Über eine Vorlesegeschichte, Experimente und Spielereien erfahren Familien Wissenswertes über die kleinen physikalischen Kunstwerke. Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Die Anzahl von Plätzen ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung über die Website erforderlich: https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltungen/

Für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bietet die Stadtbibliothek bis zum März 2022 ihre Facharbeitssprechstunden an und unterstützt sie bei der Recherche von passender Literatur zu ihrem jeweiligen Thema. Die persönliche und kostenfreie Beratung ist offen für Personen mit gültigem Bibliotheksausweis, dieser ist für alle bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres kostenfrei.Für die Vereinbarung von Terminen steht unter https://stadtbibliothek-neuss.de/facharbeitsprechstunde/ ein Anmeldeformular online zur Verfügung.

Mit seiner Drohne hat der Neusser mit dem Pseudonym „Air Novesia“ beeindruckende und spektakuläre Luftaufnahmen von Neuss und Umgebung gemacht, die er regelmäßig über die Plattform Instagram veröffentlicht. Eine Auswahl seiner Bilder werden in der Zeit vom 30. November bis zum 20. Dezember in der Neusser Stadtbibliothek unter dem Titel „Air Novesia“ gezeigt. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden.

Bildmaterial: Bild Air Novesia, Bildunterschrift: Abendstimmung über Neuss

(Stand: 11.11.2021, Fi)