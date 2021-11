11.11.2021 - ZeughausKonzerte Neuss

Der Ticketverkauf für das nächste Zeughaus Konzert hat begonnen. Das Quatuor Arod ist ein Streichquartett, das sich binnen kurzer Zeit in der Konzertwelt etabliert hat. Die vier jungen Franzosen spielen am Dienstag, 23. November 2021, um 20 Uhr im Neusser Zeughaus. Zu hören sind Werke von Antonín Dvořák, Béla Bartók und Maurice Ravel.

Seinen Namen hat das Quartett gut gewählt: „Arod“ heißt ein Pferd aus Tolkiens Roman „Der Herr der Ringe“ – ein flinkes, starkes und feuriges Tier. So gelang den vier Musikern auch ihr eindrucksvoller Aufstieg, der zeigt, wie mitreißend, unkonventionell, virtuos und lebendig Kammermusik sein kann. Spätestens mit dem ersten Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD im Jahr 2016 hat sich das Ensemble in die Weltspitze der Kammermusikerinnen und -musiker der jüngeren Generation eingereiht. Seitdem sind die vier Streicher in den bedeutendsten europäischen Konzertsälen unterwegs.

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline 02131-52699999 oder über das Internet.

Gemäß der derzeit gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW wird beim Einlass überprüft, ob alle Zuschauerinnen und Zuschauer entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Es wird darum gebeten, beim Betreten und Verlassen des Zeughauses, in den Gängen und im Foyer sowie in den Sanitärräumen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2- oder OP-Maske) zu tragen.

Weitere Informationen zu Terminen und Tickets stehen auf der Website der ZeughausKonzerte Neuss.

Besetzung:

Jordan Victoria, Violine

Alexandre Vu, Violine

Tanguy Parisot, Viola

Jérémy Garbarg, Violoncello

Programm:

Antonín Dvořák, Streichquartett Nr. 11

Béla Bartók, Streichquartett Nr. 3 Sz. 85

Maurice Ravel, Streichquartett F-Dur op.35

(Stand: 11.11.2021, Fi)

Fotounterzeile: Quatuor Arod 5 (c) Julien Benh