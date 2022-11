11.11.2022 - Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung

Am kommenden Donnerstag, 17. November 2022, tagt der Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung. Unter anderem steht der Haushalt 2023 aus dem Bereich des Amtes für Wirtschaftsförderung auf der Tagesordnung. Zudem berichtet die Verwaltung über Sachstand zur Realisierung von Mikro-Depots in Neuss sowie zur Situation des Einzelhandels in Neuss.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und findet im Ratssaal des Rathauses (E.260) statt. Sie wird vom Ausschussvorsitzenden Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler geleitet. Die Unterlagen zur Sitzung finden Sie im Bürgerinfoportal unter neuss.de.