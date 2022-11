11.11.2022 - Barocke Pracht und virtuoses Tastenspiel

Nach dem Debüt mit der „Kunst der Fuge“ im letzten Jahr laden Musikschule der Stadt Neuss und VHS Neuss auch in diesem Herbst wieder gemeinsam zum „Hör-Erlebnis Alte Musik“ ins RomaNEum, Brückstrasse 1 in Neuss ein. Der Cembalist Thomas Wormitt präsentiert in diesem Gesprächskonzert am Sonntag, 20. November 2022, um 11 Uhr Toccaten von Frescobaldi bis Bach. Es erklingen zudem Werke von Froberger, Couperin, Pasquini und Scarlatti. Wormitts unterhaltsame Moderation führt in Werke und Zusammenhänge ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

Es werden die besonderen Merkmale der Toccaten und die Entwicklung der Gattung nachgezeichnet. So wechseln sich in den Kompositionen häufig Akkordbrechungen, rasante Passagen und fugierte Ausschnitte miteinander ab - dem Spieler wird höchste Virtuosität abverlangt. Die freie Form der Stücke im „stylus phantasticus“ ermöglichte es den Komponisten dabei, jeweils sehr persönliche und ausdruckstarke Werke zu schaffen.

Wormitt ist Dozent für Querflöte und Cembalo an der Musikschule der Stadt Neuss und unterrichtet an der Kölner Musikhochschule. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit ist er leidenschaftlicher Musiker und wurde für sein Schaffen bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.