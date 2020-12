11.12.2020 - Informationen zum Corona-Virus in leichter Sprache

Welche Regeln gelten aktuell, wie schütze ich mich und andere oder was gibt es zu Masken zu wissen: All diese und viele weitere Fragen rund um das Corona-Virus beantwortet ein neuer Bereich auf der städtischen Homepage unter www.neuss.de in Leichter Sprache. Mit diesem neuen Angebot erreicht die Stadt Neuss viele Menschen und unterstützt sie im richtigen Umgang mit den Corona-Regeln. Unsicherheiten, Fragen oder sogar Ängste können abgebaut werden. Denn nicht für alle Menschen sind Informationen in Alltagssprach verständlich. Leichte Sprache fördert die Zugänglichkeit von Informationen und unterstützt damit Menschen in ihrer gleichberechtigten Teilhabe.

Leichte Sprache ist ein feststehender Begriff aus der Behindertenselbsthilfe, der das Ziel verfolgt, komplexe Inhalte sprachlich und gestalterisch so aufzubereiten, dass sie für alle Menschen zugänglich – also lesbar und verständlich werden. Das neue Angebot wurde von der Inklusionsbeauftragten der Stadt Neuss in Zusammenarbeit mit dem Bürger- und Ordnungsamt umgesetzt.

(Stand: 11.12.2020, Spa)