11.12.2020 - Nievenheimer Straße

Die barrierefrei Querungshilfe auf der Nievenheimer Straße in Höhe des Kreuzungsbereiches Thomas-Mann-Straße wird am Wochenende fertiggestellt und durch den Einbau der neuen Asphaltdeckschicht abgeschlossen. Dazu wird der Bereich der Nievenheimer Straße zwischen dem Kreuzungsbereich Thomas-Mann-Straße und dem Kreisverkehr in Höhe Hochbaubaustelle vollgesperrt. Im Anschluss wird die Baustelle über den Jahreswechsel vollständig zurückgebaut und die Sperrungen werden aufgehoben.

Der zweite Bauabschnitt, der die Sanierung des Radweges auf der Nievenheimer Straße betrifft, erfolgt im ersten Quartal des neuen Jahres. Während dieser Arbeiten wird die Nievenheimer Straße stadteinwärts ab Kreisverkehr Uedesheimer Straße bis Südstraße zur Einbahnstraße. Stadtauswärts wird für den Individualverkehr gesperrt, ebenso der Fuß- und Radweg. Eine Umleitung wird über die Uedesheimer- und Südstraße eingerichtet. Anliegerinnen und Anlieger können in diesem Zeitraum mit Rücksichtnahme auf den jeweiligen Arbeitsbereich und der Einbahnstraßenregelung auf eigene Gefahr ihre Grundstücke anfahren. Die Grundstücke und Gewerbebetriebe auf der Nievenheimer Straße sind fußläufig jederzeit erreichbar. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die Grundstücke auf dem Teilbereich der Nievenheimer Straße in Notfallsituationen immer erreichen. Weitere Informationen zu den beiden Baustellen stehen auch im Baustellenradar auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de.



(Stand: 11.12.2020, Kro)