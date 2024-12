11.12.2024 - Eisaufbereitung hat nach erfolgreicher Sanierung begonnen

In der Neusser Eissporthalle ist in den vergangenen Wochen unter anderem eine neue Eisaufbereitung installiert worden. Seit gestern läuft die Eisaufbereitung. Bereits am Wochenende kann der Betrieb in der Eishalle starten. Am Sonntag, 15. Dezember 2024, findet von 10 bis 16 Uhr die erste öffentliche Laufzeit statt. Im Anschluss von 17 Uhr bis 19 Uhr lädt DJ Rainer zur ersten „Disco on Ice“ in dieser Saison.