12.01.2023 - „Illustrationen aus der Ukraine“

Die Stadt Neuss präsentiert Arbeiten ukrainischer Illustrator*innen. Die Ausstellung thematisiert angesichts des noch immer andauernden Krieges die Situation in der Ukraine aus künstlerischer Perspektive.

Gezeigt werden insgesamt 50 ausgewählte Werke eines Kollektivs ukrainischer Illustrator*innen, das sich unter dem Namen „Pictoric“ der Öffentlichkeit präsentiert und unter dem Hashtag #SupportUkrainePIC Arbeiten sammelt. Etliche der Illustrationen waren bereits in über 30 Ausstellungen in zahlreichen Ländern zu sehen, darunter in Japan, in Kanada, den USA und in Polen.

Unter den Künstler*innen ist auch die Kiewer Illustratorin Anna Sarvira, die aktuell in Köln lebt und Mitbegründerin von Pictoric ist: „Nachdem die ukrainischen Illustratorinnen und Illustratoren den Schock der ersten Tage der russischen Invasion überwunden hatten, begannen sie, ihr künstlerisches Talent zu nutzen, um durch Information Widerstand zu leisten. Der Krieg traf uns an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Umständen, aber wir alle begannen sofort, die russischen Kriegsverbrechen in Illustrationen zu dokumentieren.”

Es sind Bilder gegen den Krieg, erstellt von Künstler*innen, die beispielsweise vor dem Krieg auch Kinderbücher illustriert haben.

Die Bilder waren allesamt keine Auftragsarbeiten, sondern entstanden aus einer inneren Motivation und dem subjektiven Empfinden der Künstler*innen selbst, die so ihren eigenen Gefühlen Raum gaben und ihre Alltagserlebnisse unter dem Eindruck des Krieges verarbeiteten.

Zusätzlich zeigt die Ausstellung aber auch zahlreiche Illustrationen, die vor dem Krieg entstanden sind. Die Motive zeigen ukrainische Alltagskultur und traditionelle Bräuche des Landes.

Alle Poster der Ausstellung können bestellt und für 25 Euro erworben werden. Mit dem Reinerlös unterstützen die Illustrator*innen eine Stiftung, die sich um krebskranke Kinder in der Ukraine kümmert.

