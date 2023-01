12.01.2023 - Bestattungsmöglichkeiten auf Neusser Friedhöfen

Tod und Trauer sind Themen, die in unserer Wahrnehmung und in der gesellschaftlichen Relevanz an den Rand gerückt sind. Es wird gerne verdrängt, dass alle Menschen nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde haben und sie für sich persönlich oder für Angehörige das Thema angehen müssen. Die Mitarbeiter*innen der Städtischen Friedhöfe haben regelmäßig Kontakte mit Bürger*innen, die sich über die Bestattungsmöglichkeiten auf Neusser Friedhöfen beraten lassen. Dabei machen sie immer wieder die Erfahrung, dass den meisten Menschen die Vielfalt der Angebote gar nicht bewusst war. Häufig entsteht erst anlässlich von Ortsterminen eine Vorstellung, wie eine bestimmte Grabform tatsächlich aussieht.



Wer hier Beratung wünscht kann ein Angebot des Friedhofsamtes wahrnehmen und am Samstag, den 14. Januar und Samstag, den 11. Februar, jeweils von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr an einer Informationsveranstaltung auf dem Hauptfriedhof teilnehmen. Dabei werden die bestehenden Bestattungsmöglichkeiten mit konkreten Beispielen vorgestellt und erläutert. Ein Fahrdienst auf dem Friedhof steht zur Verfügung. Interessenten melden sich bitte unter der Telefon-Nr. 02131 / 90-7211 oder staedtische.friedhoefe@stadt.neuss.de an.