12.01.2023 Mach´s Neu(ss)! – Das nachhaltige Event in Neuss

Nachhaltig leben in Neuss? Eine Veranstaltung von Transition Town Neuss. Wie immer in Kooperation mit der Volkshochschule Neuss.

Im Repaircafé werden verschiedene Dinge, auch Kleidungsstücke, vor allem Elektrogeräte und viele Fahrräder in Kooperation mit dem ADFC Neuss repariert, anstatt sie wegzuwerfen. Dabei wird großen Wert auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ gelegt.

Im Upcycling-Workshop werden Wertstoffe und sogenannte Abfallprodukte in neue Dinge verwandelt. Hier gibt es einen großen Material- und Ideenfundus, auf den zurückgegriffen werden kann.

Im Sinne des nachhaltigen und kritischen Konsums sind Sie herzlich in das Tauschcafé eingeladen. Lieblingsstücke wandern so von Mensch zu Mensch. Das Motto des Tausch-Cafés ist: Qualität vor Quantität.

Ein Vortrag zu „Einfach weniger Müll & Recycling“ gibt Impulse und praktische Anregungen, um Plastik und andere Wegwerfartikel des normalen Alltags zu reduzieren. Muss ich den Joghurtbecher gespült entsorgen? Wohin kommen Fahrkarten, Backpapier & Co? Darf der kompostierbare Müllbeutel wirklich in die braune Tonne? Eine richtige Mülltrennung hilft, Ressourcen und Klima zu schonen, stellt uns aber häufig vor eine große Herausforderung. Dabei wird erläutert, welche Probleme beim Recycling entstehen können. Daneben werden diedie gängigsten Fragen zur Mülltrennung geklärt und Tipps gegeben, was jede*r Einzelne zur besseren Müllentsorgung beitragen kann.

Alle Neusser*innen sind herzlich eingeladen, einen fröhlichen und bewussten Tag zu erleben, vielleicht mit ein paar praktischen Anleitungen und einfachen Tipps später im Gepäck, um das eieigene Einkaufs-, Konsum- und Verhaltensmuster zu hinterfragen und nachhaltig zu verändern.

Datum: 14.01.2022 Zeit: von 12.00 bis 16 Uhr

Ort: VHS-Neuss (im Romaneum), Brückstraße 1, 41460 Neuss

Eintritt: frei