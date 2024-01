12.01.2024 - Wieder animierte Kindergeburtstage im Südbad buchbar

Gute Nachrichten aus dem Südbad. Ab sofort werden im größten Bad der Stadtwerke wieder Kindergeburtstage angeboten. Dabei stehen Kindergeburtstage mit und ohne Animationsprogramm zur Verfügung. Kindergeburtstage mit Animation werden montags – freitags zu festgelegten Uhrzeiten angeboten, richtet sich an Kinder ab 7 Jahren und gilt für Gruppen ab sieben Kindern. Die Preise betragen 12 Euro (ohne Animation) bzw. 18 Euro (mit Animation) pro Kind. Der Preis beinhaltet jeweils eine kleine Stärkung am gedeckten Geburtstagstisch sowie den 4-Stunden-Tarif für das Südbad. Bei der Buchung sind auch zugehörige Einladungskarten für die Kinder kostenfrei erhältlich.

Mit Animationsprogramm

In der großen Variante veranstaltet das qualifizierte Fachpersonal im Südbad mit dem Geburtstagskind und seinen Gästen ein 1-stündiges Wettkampfprogramm mit anschließender Preisverleihung. Hier warten dann Urkunden und kleine Preise auf die jungen Wettkämpfer. Anschließend geht es dann an den gedeckten und geschmückten Geburtstagstisch“, erklärt Stadtwerke-Bäder-Leiter Alexander Bride. Die Kindergeburtstage können zu folgenden Zeiten gebucht werden (außer in den Schulferien):



Montag: 15.30 Uhr und 17.00 Uhr

Dienstag: 15.30 Uhr

Mittwoch: 17.00 Uhr

Donnerstag: 16.15 Uhr

Freitag: 15.30 Uhr und 17.00 Uhr

Anmeldung

Die Anmeldung für den Kindergeburtstag ist bis zwei Wochen vor dem gewünschten Termin gegen Entrichten der Teilnahmegebühr an der Schwimmbadkasse möglich. Bei weiteren Fragen schreiben Sie gerne eine Mail an baeder@stadtwerke-neuss.de.

Alle Informationen finden sich auch online unter www.stadtwerke-neuss.de/baeder-eishalle/kurse-angebote.