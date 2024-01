12.01.2024 - Enthüllung der Europa-Stele nach Restaurierung

Bürgermeister Reiner Breuer enthüllte am Freitag, den 12. Januar 2024, die aufwendig restaurierte Europa-Stele am Friedrich-Ebert-Platz. Das Kunstwerk des Neusser Künstlers Peter Hermann Schütz wurde anlässlich des Europatages 1984 dort errichtet und ist ein wichtiges Zeitdokument. Die sechs Meter hohe, aus einbrennlackiertem Stahl geschaffene „Spirale“ stellt den gemeinsamen Verbund der damaligen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft dar. So besteht die Stele aus zwölf Einzelelementen, die für die zum damaligen Zeitpunkt zwölf Mitgliedsstaaten stehen – die Anordnung der Elemente orientiert sich am jeweiligen Beitritt der Länder zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

„Das Kunstwerk setzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für Europa und europäische Werte wie Frieden, internationale Bildung, Verständigung und Diversität. Der europäische Gedanke ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je“, so Bürgermeister Reiner Breuer bei der Enthüllung. Er machte zugleich deutlich, dass in diesem Jahr am 9. Juni 2024 wieder Wahlen im Europäischen Parlament stattfinden, die auch für die Kommunen in Deutschland wichtig seien.

Auf der Stele werden die jeweiligen Hauptstädte der Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, der Niederlande, Großbritannien, Irland, Dänemark, Griechenland und zuletzt Spanien und Portugal genannt, auch wenn die beiden letztgenannten Länder erst 1986 offiziell beitraten.

