12.01.2024 - Neusser Bauverein unterstützt den Verein Kleine Talente Neuss

Der Verein Kleine Talente Neuss e.V. hat eine großzügige Spende in Höhe von 2000 Euro vom Neusser Bauverein erhalten. Geschäftsführer Dirk Reimann und Prokurist Niki Lüdtke überreichten einen symbolischen Scheck an Christiane Werhahn und Silke Heye vom Vorstand des

Vereins. „Es hat Tradition, dass wir auf den Versand von Weihnachtspost und Präsenten verzichten und stattdessen die wichtige soziale Arbeit von gemeinnützigen Vereinen unterstützen wie hier“, sagt Geschäftsführer Dirk Reimann.

"Kleine Talente Neuss" setzt sich dafür ein, Kindern im Vor- und Grundschulalter die Chance zu geben, sich ihren Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln. Wenn Eltern beispielsweise die Klavierstunde oder den Mitgliedsbeitrag für den Sportverein nicht bezahlen können, hilft der Verein weiter und ermöglicht die frühkindliche Förderung. Er unterstützt auch Projekte in Kindergärten und Grundschulen in Neuss.



Viele der teilnehmenden Kinder kommen so zum ersten Mal außerhalb des Unterrichts mit Sport und Kultur in Berührung. „Wir freuen uns über die Spende sehr, die uns sehr hilft. Damit wollen wir vor allem Schwimmkurse finanzieren. Damit möglichst viele Kinder schwimmen lernen. Denn leider gibt es einen Trend, dass dies immer weniger können“, sagt Christiane Werhahn.