12.02.2020 - Integrationsrat

... beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 18. Februar 2020, mit der Beteiligung am Fest der Kulturen 2020 und der Festlegung von Handlungsfeldern und Förderkriterien für die Integrationsförderung im Jahr 2021. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern und zur Jahresstatistik der Einbürgerungen 2019. Das Gremium tagt unter der Leitung von Ozan Erdoğan ab 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2.