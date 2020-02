12.02.2020 - Öffnungszeiten an Karneval für Clemens Sels Museum und Feld-Haus

... haben das Clemens Sels Museum Neuss und das Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik an Weiberfastnacht, 20. Februar, am Kappessonntag, 23. Februar, sowie am Rosenmontag, 24. Februar 2020, ganztägig geschlossen.

Kunstinteressierte können das Museum am Freitag und Samstag, 21. und 22. Februar, sowie am Dienstag und Aschermittwoch, 25. und 26. Februar 2020, besuchen. Das Haus hat jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Noch bis zum 1. März 2020 zeigt die Sonderausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst“ 40 Bildpaare, die sich aus je einem Objekt aus dem Museumsbestand und aus der russisch-jüdischen Privatsammlung Rubinstein-Horowitz zusammensetzen und durch ihre Motive in einen spannenden Dialog treten.

Das Feld-Haus ist am Samstag, 21. Februar 2020, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Aktuell ist dort die Sonderausstellung „Aufbruch ins Land der Farben. Die Erfindung neuer Bilddruckverfahren im 19. Jahrhundert“ zu sehen. Die Ausstellung präsentiert, erklärt und visualisiert die Vielfalt der verschiedenen Druckverfahren, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelt und genutzt wurden. Der Eintritt im Feld-Haus ist frei.

Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 oder im Internet unter www.clemens-sels-museum-neuss.de erhältlich.