12.02.2020 - Verkehrliche Maßnahmen an Karneval in der Innenstadt

... die sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Besucherinnen und Besucher der Neusser Innenstadt betreffen. Von Donnerstag bis Sonntag findet wieder die Karnevalskirmes von jeweils 11 bis 20 Uhr auf dem Markt statt. Am Altweiberdonnerstag wird der Markt ab der Hymgasse ab 10 Uhr gesperrt.

Aufstellort des Kappessonntagszuges am Sonntag, 23. Februar 2020, sind wie im Vorjahr die Oberstraße und Augustinusstraße im Bereich zwischen Zollstraße und Nordkanalallee. Anlieger der Mühlenstaße, Oberstraße, Windmühlengasse und Am Stadtarchiv müssen mit verkehrlichen Einschränkungen bis nach Beendigung des Zuges rechnen. Besuchende der Innenstadt können sich darauf einstellen, dass ab circa 11 Uhr weite Teile gesperrt sind.

Ab 13 Uhr nimmt der Kappessonntagszug folgenden Verlauf: Zollstraße, Friedrichstraße, Breite Straße, Drususallee (ehemals Theaterseite), Benno-Nußbaum-Platz (Kreisverkehr), Erftstraße, Büttger Straße, Hermannsplatz, Kapitelstraße, Krefelder Straße, Niederstraße, Büchel und Oberstraße. An allen Zugstraßen und an den von der Aufstellung betroffenen Straßenabschnitten sind Halteverbote eingerichtet. Zur Sicherung des Umzugs werden ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt.

Die Kindersammelstelle wird wieder im Bereich Freithof vor dem Zeughaus eingerichtet.