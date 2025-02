12.02.2025 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Februar

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek an den närrischen Karnevalstagen

Am Altweiberdonnerstag, 27. Februar, hat die Stadtbibliothek von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Freitag, 28. Februar, sowie am Samstag, 1. März, öffnet sie zu den gewohnten Zeiten ihre Türen, also am Freitag von 10.30 Uhr bis 22 Uhr und Samstag von 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Am Sonntag, 2. März, bleibt die Stadtbibliothek geschlossen.

Die Ladies‘ Night: „Rosis spezial zum Weltfrauentag“

Die alljährlich von der Stadtbibliothek und der Gleichstellungsbeauftragten rund um den Weltfrauentag organisierte Ladies‘ Night findet in diesem Jahr am Samstag, 8. März, mit DAT ROSIE statt. Alle Tickets sind bereits ausverkauft.

Das Märzprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

6. März 2025: Bilderbuchkino Lesebär: „Der kleine Drache Kokosnuss – die Mutprobe“

Beim Bilderbuchkino Lesebär am Donnerstag, 6. März, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek in der Geschichte „Der kleine Drache Kokosnuss – die Mutprobe“ von Ingo Siegner den kleinen Drachen und seinen besten Freund bei einer Übernachtung im Dschungel begleiten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.

7. März 2025: Das ist „MachBar“ – offener Makerspace

Am Freitag, 7. März, öffnet die Stadtbibliothek um 16 Uhr ihren Kreativraum, damit Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien im offenen Makerspace „MachBar“ ihrem Forscher- und Entdeckerdrang nachgehen sowie Geräte und Materialien kennenlernen können. Neben Robotern, Mikroskopen und Nähmaschinen stehen als besonderes Angebot an diesem Nachmittag spannende Tonexperimente mit dem Podcaststudio im Mittelpunkt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

11. März 2025: Sprechstunde für die digitalen Angebote der Stadtbibliothek

Am Dienstag, 11. März, werden in der Stadtbibliothek um 16 Uhr im Rahmen einer Sprechstunde die digitalen Angebote vorgestellt, Hinweise zur Nutzung dieser Online-Plattformen gegeben und Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Teilnahme kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

11. März 2025: Grenzgänger – eine Lesung mit Dinçer Güçyeter

Stadtbibliothek und VHS laden gemeinsam am Dienstag, 11. März, ein, den mehrfach prämierten deutschen Lyriker und Autor Dinçer Güçyeter kennenzulernen. Für seinen autobiografisch gefärbten Roman „Unser Deutschlandmärchen“ wurde er 2023 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. 2024 erhielt er den „Else Lasker-Schüler-Preis“. An diesem Abend wird er aus seinem Buch „Unser Deutschlandmärchen“ um 18.30 Uhr im RomaNEum lesen. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Informationen auf der Website.

14. März 2025: Lesen mit Hund

Am Freitag, 14. März, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

14. März 2025: Aktiv für Nachhaltigkeit: „Der Schattengarten“

In der Veranstaltungsreihe „Aktiv für Nachhaltigkeit“ liest Christine von Brühl am Freitag, 14. März, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek aus ihrem neuesten Roman „Der Schattengarten“. Darin geht sie der Frage auf den Grund, warum ausgerechnet eine Wühlmaus der größte Gegner der Tochter einer Gräfin und eines Diplomaten ist, die zwischen London, Accra und Brüssel aufgewachsen ist und nun wirklich keinen grünen Daumen bei sich vermutet. Eingeladen sind alle Gartenfreund*innen und solche, die es noch werden wollen oder sich an den bezaubernden Geschichten der Autorin erfreuen möchten. Der Eintritt ist frei, um eine vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

17. März 2025: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 17. März, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.40 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

19. März 2025: Inklusiver Literaturkreis – Schreiben, lesen und darüber reden mit Johannes Schwelm

Am Mittwoch, 19. März, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkreis“ in der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, an diesem Nachmittag vorzulesen und mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

20. März 2025: Bilderbuchkino Lesebär: „Du bist nicht allein! Auch ein Wasserschwein darf schüchtern sein!“

In der Geschichte „Du bist nicht allein! Auch ein Wasserschwein darf schüchtern sein!“ von Ulticha Marmon und Larysa Maliush können Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren beim Bilderbuchkino Lesebär in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 20. März, um 15 Uhr das kleine Wasserschwein Orson beim Umzug an einen neuen Fluss begleiten. Die Bilder zur Geschichte werden im Großformat gezeigt und gemeinsam wird das schüchterne Wasserschwein angefeuert, seine Ängste zu überwinden. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website.

20. März 2025: Aktiv & kreativ: Einladung zum Rendezvous mit neuen Büchern

Am Donnerstag, 20. März, dem Weltglückstag, werden um 18 Uhr in der Stadtbibliothek auf kreative Weise Neuerscheinungen vorgestellt, in denen das Glück eine Rolle spielt. Bei einem Verbindungsrätsel können darüber hinaus die Literaturkenntnisse getestet und mit etwas Glück sogar etwas gewonnen werden. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

25. März 2025: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 25. März, in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

25. März 2025: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 25. März, ab 14.30 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 ist erforderlich.

26. März 2025: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Interessierte können am Mittwoch, 26. März, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ machen. Hier werden die Grundlagen vermittelt, damit sie zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.



Ausstellungen im März

Im Erdgeschoss der Stadtbibliothek werden unter dem Motto „Mit Literatur zum Glück“ verschiedene Medien passend zum Weltglückstag am 20. März ausgestellt.

Zum Internationalen Tag der Mathematik am 14. März 2025, werden im ersten Obergeschoss thematisch passende Sachbücher präsentiert.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher zum 60. Geburtstag des US-amerikanischen Schriftstellers Khaled Hosseini aus Afghanistan sowie zum 80. Geburtstag des deutschen Schriftstellers Tilman Röhrig zu finden sein.

Am 25. März feiern Tolkien-Fans den „Tag der Tolkien Lektüre“. Deshalb wird im Regal „Aus aktuellem Anlass“ eine Auswahl aus J.R.R. Tolkiens Werk gezeigt.



Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Bild 1: Dinçer Güçyeter; Foto: DG | Bild 2: Christine von Brühl - copyright Henrik Schrat).