12.03.2020 - Appell aus dem Rheinland Klinikum

Mit einer Vielzahl von Vorsichtsmaßnahmen kämpft auch das Rheinland Klinikum gegen die Ausbreitung des Coronavirus an. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Hygienevorschriften. In diesem Zusammenhang bitten die Verantwortlichen nachdrücklich darum, Krankenbesuche auf das notwendige Maß zu beschränken. Mit diesem Appell möchte man es vermeiden, wie andere Krankenhäuser zeitlich eng begrenzte Besuchszeiten einzuführen.

Vorsorglich hat das Rheinland Klinikum auch die Veranstaltungen des Verbunds abgesagt. Das reicht von den Kreißsaalführungen in Dormagen, Grevenbroich und Neuss über das Herzwochen-Seminar in Grevenbroich bis zum Konzert in der Kapelle des Lukaskrankenhauses.

Nach wie vor gibt es an den Standorten des Rheinland Klinikums keine positiv getesteten Patienten.