12.03.2021 - Wahlausschuss

Über die Stimmbezirkseinteilung, die Einteilung der Wahlräume und die Besetzung der Wahlvorstände zur Wiederholungswahl des Integrationsausschusses befindet der Wahlausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 17. März 2021, 16 Uhr. Das Gremium tagt unter Leitung des Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerers Frank Gensler als Wahlleiter im Ratssaal des Neusser Rathauses.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten besondere Regeln für den Besuch des Hauptausschusses. So ist eine vorherige Anmeldung unter buergeramt@stadt.neuss.de erforderlich, dabei müssen auch die persönlichen Kontaktdaten angegeben werden. Bei Betreten des Sitzungsraumes, auf dem Weg zum oder vom Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am Platz abgenommen werden darf. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.

Alle Unterlagen zum Ausschuss für Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten sind im Ratsinformationssystem (Link: https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0057.asp?__ksinr=5658) verfügbar.

