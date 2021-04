12.04.2021 - Wenn es in der Familie kriselt

Homeschooling, Homeoffice, kaum Kontakt zu Freunden und Bekannten, Zeit für Erholung, Regenration oder eigene Bedürfnisse bleibt kaum. Die Pandemie hat viele Familien bis an ihre Grenzen herausgefordert, selbst Familien mit vielen Ressourcen sind am Limit, die Frustrationstoleranz sinkt und Konflikte in der Familie nehmen zu. Hier helfen die Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Stadt Neuss, die Erziehungs- und Familienberatung „balance“ der Caritas und „Jubs“, die Jugendberatungsstelle der Diakonie!

Die Teams der Beratungsstellen unterstützten Familien in schwierigen Situationen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören zu und versuchen die Situation zu verstehen. Sie sortieren, vermitteln und geben mit Anregungen und Ideen neue Perspektiven oder Impulse. Dabei sind die Teams auf verschiedenen Kanälen erreichbar: persönlich, telefonisch per Video, in der Onlineberatung oder auch bei einem beratenden Spaziergang.

Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Stadt Neuss, Oberstraße 97 (Eingang Hymgasse), ist montags bis donnerstags 8.30 bis 16 Uhr sowie freitags 8.30 bis 12 Uhr telefonisch unter 02131/905181 sowie per E-Mail an erziehungsberatung@stadt.neuss.de erreichbar. Die Erziehungs- und Familienberatung „balance“ der Caritas ist montags bis donnerstags von 9 bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr telefonisch unter 02131/3692830 erreichbar, die E-Mail-Adresse lautet balance@caritas-neuss.de. Jubs, die Jugendberatungsstelle der Diakonie, ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 17.30 sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr telefonisch unter 02131/27033 oder per E-Mail an jubs@diakonie-rkn.de erreichbar.

(Stand 12.04.2021/Spa)