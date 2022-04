12.04.2022 - Casting für die Neusser Musicalwochen

Aufgeregt waren die Teilnehmenden am vergangenen Samstag beim ersten Castingtag der Neusser Musicalwochen 2022. In zwei Gruppen präsentierten sie sich mit ihren ausgewählten und vorbereiteten Songs und Texten vor dem Leitungsteam im Kulturforum Alte Post. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag wurden Talente gesichtet - darunter zahlreiche „Wiederholungstäter“, die bereits bei vergangenen Produktionen erfolgreich auf der Bühne gestanden haben. Sie werden in der diesjährigen Eigenproduktion, die unter dem Oberbegriff "Zirkus" viel Spielraum für Kreativität bietet.

Wer neugierig geworden ist hat am Sonntag, 24. April 2022, 11 bis 18 Uhr, die Möglichkeit, sich beim zweiten Casting-Termin vorzustellen. Dazu können sich junge Leute ab 15 Jahren gerne noch unter www.neusser-musicalwochen.de anmelden. Auf der Homepage findet man auch alle weiteren Infos rund um die Produktion, die Termine und Teilnahmebedingungen. Die Neusser Musicalwochen sind eine langjährige und erfolgreiche Kooperation zwischen der Musikschule der Stadt Neuss und dem Kulturforum Alte Post. Das aktuelle künstlerische Leitungsteam besteht diesmal aus Eddy Schulz (musikalische Leitung, Schwerpunkt solistische Arbeit), Jannike Münstedt (musikalische Leitung, Schwerpunkt Ensemblearbeit), Stefanie Lenz (Tanz/Choreographie), Tina Bundkirchen (Ausstattung) und Dennis Palmen (Regie und Textredaktion). Es handelt sich dabei größtenteils um ehemalige Schüler*innen der beteiligten Einrichtungen, die bereits Leitungsfunktionen übernommen haben.

(Stand: 11.04.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.