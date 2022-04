12.04.2022 - Ostern ins Museum

Mit der Familie ins Museum – dazu können insbesondere die freien Tage Ostertage genutzt werden. Das Clemens Sels Museum Neuss ist Ostersamstag, 16. April 2022, von 11 bis 17 Uhr sowie an Ostersonntag und Ostermontag, 17. und 18. April 2022, von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Karfreitag bleibt das Haus geschlossen. Im Clemens Sels Museum Neuss lädt die aktuelle Sonderausstellung „Finde deinen Zugang! Digital zum Original“ zu Führungen oder auch eigenen Rundgängen ein, das Museum auf neuen digitalen Wegen zu entdecken. Epochen- und gattungsübergreifend werden Highlights aus der eigenen Sammlung präsentiert und durch multimediale Zugänge ergänzt. Ob Begegnungen im digitalen Raum, Hör- und Sehabenteuer, Audiostationen in Leichter Sprache oder ausgewählte Videoguides in Gebärdensprache – die Sammlung wird zum Erlebnis! Führungen finden am Ostersonntag jeweils 11.30 und 13 Uhr und am Ostermontag um 15.30 Uhr statt. Die 60minütigen Führungen kosten vier Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre haben freien Eintritt. Eine Anmeldung über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich.

Auch das Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik ist Ostersamstag, Ostersonntag und auch Ostermontag geöffnet, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Musiker*innen wie John Lennon, Michael Jackson, David Bowie oder auch Nina Hagen prägten ganze Generationen. Mit (Selbst-)Porträts, Landschaften oder fantastischer Kreatur - die Werke sind mal wild und expressiv, mal humorvoll oder erotisch und lassen die Besucher*innen mit Legenden der Rock- und Popgeschichte auf Tuchfühlung gehen. In der Ausstellung präsentiert das Feld-Haus rund 80 teils selten gezeigten Arbeiten bekannter Musikgrößen. In ihrer Führung am Ostersonntag um 14.30 Uhr wirft Kuratorin Anita Hachmann, M.A. einen besonderen Blick in die aktuelle Sonderausstellung „Me as Mickey Mouse. Rock- und Popstars von John Lennon bis Udo Lindenberg zeichnen“. Die 60minütige Führung kostet vier Euro pro Person, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich.

(Stand: 12.04.2022/Spa)

