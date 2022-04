12.04.2022 - Satte Grooves im Osternest

Wer noch ein ganz besonderes Ostergeschenk sucht, ist im Kulturforum Alte Post, Neustraße 28, richtig: Hier gibt es Tickets für die Jazzreihe „Blue in Green“. Sie bringt die Formation „NoHum“ nach Neuss. Das Quartett serviert noch während der Ferien am Donnerstag, 21. April 2022, auskomponiertes Material, das mit freier und gebundener Improvisation raffiniert angereichert ist. Die Vier spielen groove-orientiert. Elektronisches Gerät sucht sich seinen Raum. Dabei kann es ziemlich laut oder auch sehr, sehr leise werden. Es passiert viel dazwischen - und manchmal darüber hinaus. Mit dabei sind Jonas Engel (Saxophon), Ralph Beerkircher (E-Gitarre), Christian Lorenzen (Fender, Synthesizer), Jan Philipp (Schlagzeug). Vielversprechend klingt übrigens auch der Folgetermin am Donnerstag, 5. Mai 2022. Dann verwandelt eine Formation um den Bassisten und Komponisten André Nendza die Alte Post in ein „House of the singing winds“. Karten gibt es zum Preis von 14 Euro, ermäßigt zehn Euro, Schüler*innen der Alten Post und Inhaberinnen der Musikschulcard zahlen fünf Euro. Bestellungen unter können telefonisch unter 02131/904122 abgegeben werden, mehr Infos gibt es online auf www.altepost.de oder www.blueingreen-jazz.de.

(Stand: 11.04.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen ist das Quartett NoHum.