12.04.2023 - Shakespeare Festival 2023: Vorverkauf beginnt am Samstag

Ab Samstag, 13. Mai 2023, erweckt das Shakespeare Festival seine beeindruckende Spielstätte, das Globe Theater Neuss, zum Leben. Insgesamt 40 Veranstaltungen stehen auf dem Programm des diesjährigen Festivals, das die Intendantin und künstlerische Leiterin, Maja Delinić, für eine spartenübergreifende Begegnung mit William Shakespeare und seinem Werk konzipiert hat.

Dabei richtet sie ihren Fokus auf William Shakespeares zeitlose Themen und die zahlreichen thematischen Verknüpfungen, die uns ins Hier und Jetzt führen. Theatrale Schwergewichte wie „Hamlet“, „Macbeth“ und „Anatomie Titus Fall of Rome. Ein Shakespearekommentar“ treffen auf Komödien wie „Ein Sommernachtstram“ (gleich zweimal im Programm, einmal auf Deutsch, einmal in englischer Sprache), „Komödie der Irrungen“, „Much Ado About Nothing“ und „Maß für Maß“. Zahlreiche Veranstaltungen lehnen sich an Shakespeare und seine Werke an, so zum Beispiel „Sein oder Nichtsein oder The Director is not Present“, „Everybody wants to be Puck“, „Shakespeare’s Villains“ „Steeped in Blood“ und „The Dreams of Hamlet“. Ein Kinder- und Jugendstück für Menschen ab 8 Jahren, „Heinrich der Fünfte“, ergänzt das Angebot ebenso wie eine Inszenierung von „Der Sturm“ als Papiertheater mit nostalgischem Flair.

Musikalisch wird es mit „The Erlkings“, die William Shakespeare und Johann Wolfgang von Goethe auf tollkühne Art miteinander verschmelzen. Ebenso trifft Literatur auf Musik, wenn die Schauspielerin Angela Winkler mit dem delian::quartett im Auftrag des Shakespeare Festival ein Konzertprogramm mit dem Titel „Shakespeare. Begegnungen“ uraufführen.

Neben den „regulären“ Veranstaltungen wird das Shakespeare Festival durch vier Vorstellungen für Schulklassen bereichert, die ebenfalls ab Samstag, 15. April 2023, gebucht werden können. Ein umfangreiches Begleitprogramm mit Einführungen, Publikumsgesprächen und Workshops für Schulklassen, Kinder und Erwachsene steht ebenso zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es am Eröffnungs- und Abschlusswochenende des Festivals im Anschluss an die Vorstellungen Livemusik in der Wetthalle.



Zu beachten sind auch die thematisch verknüpften Ticket-Kombipakete sowie das Kombiticket für das Binge-Watching-Wochenende. Alle Informationen hierzu finden Sie online unter shakespeare-festival.de

Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 15. April 2023, 9 Uhr über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 (Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 9–18 Uhr, So. und an Feiertagen 10–16 Uhr), unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Vorverkaufsstellen in Neuss:

› Tourist Information, Büchel 6, Tel. 02131 403 77 95

› Rheinisches Landestheater Neuss, Oberstraße 59, Tel. 02131 26 99 33

› Platten-Schmidt, Neustraße 20, Tel. 02131 22 24 44

Schulklassenbuchungen

Schulklassenbuchungen können mit dem offiziellen Verkaufsstart am Samstag, 15. April 2023, ab 9 Uhr, ausschließlich unter der speziellen Hotline: 02131 526 99 99 1 (Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 9–18 Uhr, So. und an Feiertagen 10–16 Uhr) getätigt werden.

Zahlreiche Workshops für Schulklassen, Kinder und Erwachsene sind ebenfalls ab Samstag, 15. April 2023, buchbar per E-Mail an shakespeare@stadt.neuss.de.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Zu Gast beim diesjährigen Shakespeare Festival ist unter anderem das Schauspiel Wuppertal mit „Ein Sommernachtstraum“, in einer Inszenierung von Maja Delinić. © Jens Grossmann).