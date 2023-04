12.04.2023 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Mai

„RiffReporter“ – das neue digitale Angebot der Stadtbibliothek

Mit dem neuen digitalen Angebot „RiffReporter“ bietet die Stadtbibliothek ihrer Kundschaft einen Zugang zu einer Wissensdatenbank, in der professionelle journalistische Beiträge zu den Themenfeldern Umwelt, Wissenschaft, Technologie, Gesellschaft und Weltgeschehen gesammelt werden. Interessierte können sich hier im Bereich „Anmeldung für teilnehmende Bibliotheken und Firmen über OPAC“ anmelden, indem sie die Stadtbibliothek Neuss auswählen und ihre Zugangsdaten eintragen.

Vielseitige Veranstaltungen im Mai 2023 in der Stadtbibliothek Neuss

Im Mai sind folgende Veranstaltungen in der Stadtbibliothek geplant:

04. Mai 2023: Aktiv & Kreativ: „2,5 Grad – Morgen stirbt die Welt“ Lesung von Noah Richter

Zu einer Lesung aus dem Klima-Thriller „2,5 Grad – Morgen stirbt die Welt“ von Noah Richter sind Interessierte am Donnerstag, 4. Mai, um 18 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen. Als engagierter Klimaschützer liegt dem Autor das Thema „Klimawandel“ am Herzen. „2,5 Grad – Morgen stirbt die Welt“ ist ein aufrüttelnder Roman, der zeigt, was auf uns zukommen könnte, wenn die Klimakatastrophe nicht aufgehalten wird. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die schwangere Schriftstellerin Leela Faber dessen Freund, der Geologe Jakob, der bei einem Gletscherabbruch in der Antarktis ums Leben kommt. Kein Unfall, wie sich herausstellt. Die Veranstaltung ist ein Beitrag der Stadtbibliothek zum Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss. Sie wird durch den Deutschen Literaturfonds e.V. im Rahmen von „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis haben freien Eintritt, Gäste zahlen 6 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie hier.

05. Mai 2023: Gaming Club: Mario Kart-Rennstrecke im Makerspace

Mit Mario-Kart gehen Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien im Gaming-Club am Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr mit der Nintendo Switch-Konsole auf die Rennstrecke. Darüber hinaus können an diesem Nachmittag weitere Konsolenspiele getestet werden. Der „Gaming-Club“ im Makerspace der Stadtbibliothek findet in Kooperation mit den Interkulturellen Projekthelden e.V. statt, die Teilnahme ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

06. Mai 2023: NähBar im Makerspace: neue Ideen für das textile Upcycling – rette deine Lieblingsklamotte!

Unter der Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 6. Mai, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus altem Stoff, einem ausgedienten Hemd, Kleid oder einem anderen Lieblingsstück noch ein Partygeschenk, eine neue Partydeko, eine Einkaufstasche oder ein Kissen gezaubert werden. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab acht Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden, ebenso sind weitere Nähutensilien willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt, der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber eine vorherige Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek erforderlich.

06. Mai 2023: ProgrammierBar im Makerspace: Programmieren lernen mit „Raspberry Pi“

Am Samstag, 6. Mai, werden jugendliche Einsteiger*innen ab zehn Jahren sich in der „ProgrammierBar“ im Makerspace der Stadtbibliothek unter Anleitung von Jörg Schmitz mit den Themen Programmierung und IT-Technologien befassen. Dazu gehören zum Beispiel die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“, der Mikrocontroller „Arduino“ und der Einplatinencomputer „Raspberry Pi“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13:30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

10. Mai 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 10. Mai, findet in der Zeit von 16:30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter fachlicher Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und darüber mit den anderen Teilnehmer*innen zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, sie ist kostenfrei. Nähere Informationen über die Website.

11. Mai 2023: Seniorentag: Net(t) Neuss – LEBEN IM ALTER füreinander – miteinander

Am Aktionstag „Net(t) Neuss – LEBEN IM ALTER füreinander – miteinander“ im Zeughaus stellen Neusser Einrichtungen am Donnerstag, 11. Mai, ihre Angebote für Senior*innen in der Zeit von 11 bis 16 Uhr vor. Mit Informationsständen sowie kleinen Aktionen und Vorträgen laden sie die Neusser*innen dazu ein. Auch die Stadtbibliothek hat ein vielseitiges Angebot für ältere Menschen, das sie an diesem Aktionstag präsentieren wird: Erinnerungskoffer für Demenzkranke, Bücher im Großdruck, Hörbücher, Veranstaltungen, wie Lesungen oder Einführungen in digitale Angebote und vieles mehr. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website.

11. Mai 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

In der Geschichte des Bilderbuchkinos „Lesebär“ am Donnerstag, 11. Mai, „Mattwoch der 35. Miau: Der verfluxte Bachstubentag“ von Andrea Schomburg und Barbara Scholz scheint einiges durcheinander geraten zu sein. Zu der um 15 Uhr beginnenden Veranstaltung sind Kinder zwischen zwei und fünf Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen, der Eintritt ist frei und der Besuch ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen auf der Website.

12. Mai 2023: Lesen mit Hund

Besondere Gäste werden am Freitag, 12. Mai, in der Stadtbibliothek erwartet: Bam-Bam, Keks oder Fluffy. Um 16 Uhr lassen sich die Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“ in der Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“ gern von Kindern vorlesen. In einer positiven Atmosphäre können Grundschulkinder ab der zweiten Klasse ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

13. Mai 2023: Bleistift, Radierer und Papier – Comicworkshop mit Christoph Jansen

Unter der professionellen Anleitung des Comiczeichners Christoph Jansen lernen Kinder ab zehn Jahren in einem dreistündigen Workshop am Samstag, 13. Mai, um 10 Uhr, wie sie aus einfachen Ideen und mit unterschiedlichen Zeichentechniken einen eigenen Comic kreieren. Diese Veranstaltung wird finanziell unterstützt vom Kulturrucksack NRW, die Teilnahme ist für Kinder kostenfrei. Alle Materialien werden gestellt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig und erfolgt über das verlinkte Formular.

13. Mai 2023: Comics, Mangas und Videospiele – Flohmarkt in der Stadtbibliothek Neuss

Comic- und Manga-Fans aufgepasst! Am Samstag, 13. Mai, findet von 11 bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek ein besonderer Flohmarkt statt. Hier können Interessierte aussortierte Comics, Mangas und Videospiele zu kleinen Preisen erwerben. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht notwendig, Kleingeld sollte mitgebracht werden. Nähere Informationen dazu auf der Website.

16. Mai 2023: Aktiv & kreativ: „Das Glück ist nur eine Insel entfernt“ – Lesung von Jette Jacobson

In dieser Premierenlesung stellt die unter dem Pseudonym publizierende Kölner Autorin Isabella Archand ihren neuen Roman „Das Glück ist nur eine Insel entfernt“ vor, in dem Rosalie Burg in der Mitte des Lebens noch einmal einen Neuanfang auf der nordfriesischen Insel Amrum wagt. Als Jette Jacobson kommt die Autorin am Dienstag, 16. Mai, um 18 Uhr in die Stadtbibliothek und stimmt die Gäste mit ihrem Nordsee-Roman auf Wind und Wellen, Sommer, Sonne und Strand auf den Urlaub ein. Die Veranstaltung wird durch den Deutschen Literaturfonds e.V. im Rahmen von „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Der Eintritt ist für Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweises frei, Gäste zahlen 6 Euro. Um Anmeldung über die Website wird gebeten.

19. Mai 2023: „Coco Stolperbein: ein Buch entsteht“ – Familienlesung mit Jörg Hilbert

Zu einer Lesung mit Jörg Hilbert, dem Erfinder von „Ritter Rost“, sind Kinder von vier bis sieben Jahren mit ihren Familien am Freitag, 19. Mai, um 16 Uhr eingeladen. Der Autor liest die Geschichte „Coco Stolperbein“ und gibt darüber hinaus einen Einblick in seine Arbeit als Schriftsteller. Die Veranstaltung wird durch den Deutschen Literaturfonds e.V. im Rahmen von „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist über das Formular auf der Website notwendig.

20. Mai 2023: Familienzeit: Erlebniswelt Biene

In der „Familienzeit“ am Samstag, 20. Mai, lernen Kinder von vier bis acht Jahren und ihre Familien die faszinierende Welt der Bienenvölker und ihrer Königinnen kennen. Nach einer Vorlesegeschichte wird der Neusser Imker Axel Spies von seiner Tätigkeit erzählen. Anschließend können Kinder und Erwachsene verschiedene Honigprodukte probieren, aus dem Wachs der Bienen eine Kerze formen und Bee-Bots, das sind kleine Roboter für die Jüngsten, eigenständig durch ein Bienenlabyrinth steuern. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und ist für Familien kostenfrei. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung über das Formular auf der Website erforderlich.

22. Mai 2023: Mini-Bücherwürmchen

Am Montag, 22. Mai, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek, sie ist für alle Teilnehmer*innen kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen erhalten Sie hier.

23. Mai 2023: Digitale Hilfe beim Lernen einer Fremdsprache – „Rosetta Stone“

Gemeinsam mit der VHS bietet die Stadtbibliothek all denjenigen, die eine Fremdsprache neu erlernen oder ihre Kenntnisse vertiefen möchten, an, das Sprachlern-Programm „Rosetta Stone“ kennenzulernen. Die kostenlose Schulung am Dienstag, 23. Mai, in der Zeit von 16 bis 17:30 Uhr zeigt, wie „Rosetta Stone“ am eigenen PC, Tablet oder Smartphone genutzt werden kann. Diejenigen, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, erhalten anschließend für drei Monate einen kostenlosen Ausweis, um sich direkt mit ihrer Wunschsprache beschäftigen zu können. Anmeldung über die Website erforderlich.

24. Mai 2023: Aktiv & Kreativ: Vom Gehen und Bleiben – Lesung von Petra Hucke

Zu einer Lesung aus dem bewegend aktuellen Roman „Vom Gehen und Bleiben“ über Naturgefahren, Klima, Gemeinschaft und die Frage, was Heimat bedeutet, kommt die Münchner Autorin Petra Hucke am Mittwoch, 24. Mai, in die Stadtbibliothek. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Johanna und Jasper, die mit ihren Eltern aus Duisburg in ein idyllisches Dorf in den Schweizer Alpen gezogen sind. Bereits kurz nach ihrem Umzug merken sie, dass unter den Bewohner*innen Unruhe herrscht, weil der Berg abzurutschen droht. Nun muss die Dorfgemeinschaft abstimmen und steht vor der Entscheidung: Bleiben oder gehen? Die Veranstaltung wird durch den Deutschen Literaturfonds e.V. im Rahmen von „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Darüber hinaus ist sie ein Beitrag der Stadtbibliothek zum Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss. Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis haben freien Eintritt, Gäste zahlen 6 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

25. Mai 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos „Lesebär“ am Donnerstag, 25. Mai, steht die Geschichte „Conni und das Kinderfest“ von Liane Schneider. Zu der um 15 Uhr beginnenden Veranstaltung sind Kinder zwischen zwei und fünf Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen, der Eintritt ist frei und der Besuch ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen auf der Website.

25. Mai 2023: Der Geräusche-Podcast im Makerspace: Töne selbst erzeugen und aufnehmen!

Wer erfahren möchte, was ein Podcast ist und wie er produziert wird, ist beim Workshop im Makerspace der Stadtbibliothek am Donnerstag, 25. Mai, gut aufgehoben. Ab 16 Uhr lernen Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien, wie sie mit den unterschiedlichsten Materialien und Techniken, Töne und Geräusche erzeugen und wie sie daraus eine Podcast-Geschichte entwickeln können. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

30. Mai 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für Besucher*innen mit einem gültigen Bibliotheksausweis, die ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 30. Mai, in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website erforderlich.

30. Mai 2023: iPhone und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 30. Mai, in der Zeit von 14:15 bis 14:45 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf Fragen rund um die Nutzung der eigenen Geräte zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind.

30. Mai 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis können im Workshop am Dienstag, 30. Mai, von 16:30 bis 17:30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

31. Mai 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 31. Mai, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Bibliothekskund*innen zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten, Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus: Der Führerschein ist die Voraussetzung, damit sie die entsprechenden Geräte für die Nutzung in der Bibliothek ausleihen können. Die Teilnahme ist kostenfrei und setzt einen Bibliotheksausweis voraus. Anmeldung erbeten über die Website.

Ausstellungen

Mitmachausstellung „Mit den Bienen durch das Jahr“

Zum Weltbienentag am 20. Mai wird die Stadtbibliothek die Ausstellung „Mit den Bienen durch das Jahr“ präsentieren. Im Mittelpunkt steht die Honigbiene, die bei uns in großen Völkern lebt und ein wichtiges Bindeglied in unserem ökologischen Kreislauf ist. Die Ausstellung soll dazu beitragen, das Wissen über Bienen und ihre Bedeutung für unser Leben und unsere Zukunft in Wort und Bild darzustellen. Sie ist im Mai im Erdgeschoss der Stadtbibliothek zu sehen.

Im Geburtstagsregal im 2. Obergeschoss werden im Mai die Bücher der irischen Krimischriftstellerin Tana French ausgestellt, die am 10. Mai ihren 50. Geburtstag feiert sowie von Ludwig Tieck, ein Schriftsteller der Romantik, der vor 250 Jahren geboren wurde.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild 1: Gaming Club - Mario Kart, © Stadtbibliothek Neuss; Bild 2: Die Kölner Autorin kommt als Jette Jacobson mit ihrem neuen Nordsee-Roman in die Stadtbibliothek, © C. Assaf; Bild 3: Die Frage „Vom Gehen und Bleiben“ steht im Mittelpunkt des Romans von Petra Hucke, © Erol Gurian; Bild 4: Kinder lernen in diesem Workshop, wie aus Geräuschen eine spannende Geschichte für einen Podcast entsteht, © Stadtbibliothek Neuss)