12.05.2021 - Ausschuss für Anregungen, Beschwerden und Bürgerbeteiligung

In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Anregungen, Beschwerden und Bürgerbeteiligung am Mittwoch, 19. Mai 2021, 17 Uhr, geht es um die Belebung der Innenstadt, die Ernährungswende durch mehr Einsatz von regionalen Bio-Lebensmitteln in öffentlichen Kantinen in Neuss und die Teilnahme der Stadt Neuss am Programm Consul (für digitale Bürgerbeteiligung).

Aufgrund der pandemischen Lage findet die Sitzung in Form einer Zoom-Videokonferenz (informelle Sitzung) statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an marion.petermann@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die vollständigen Sitzungsunterlagen zum Ausschuss für Anregungen, Beschwerden und Bürgerbeteiligung können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.





(Stand: 12.05.2021, Kro)