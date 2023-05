12.05.2023 - "Schwimmabzeichentag" im Südbad

Im Südbad in Reuschenberg können am Sonntag, 21. Mai, kostenlos die gängigen Schwimmabzeichen abgenommen werden. Zwischen 10 und 16 Uhr bieten die Stadtwerke-Bäder-Tochter und der Neusser Schwimmverein (NSV) diesen Service an. Normalerweise werden hierfür 6 Euro pro Abzeichen fällig. Abgenommen werden die Abzeichen Seepferdchen und Seeräuber sowie die Deutschen Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold. Voraussetzung ist lediglich, dass die Kinder und Jugendlichen die erforderlichen Schwimmfähigkeiten besitzen, um die Prüfungsleistungen zu schaffen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. "Wer an dem Aktionstag das Seepferdchen-Abzeichen ablegt, ist auf einem guten Weg zum geübten Schwimmer. Nach einer erfolgreich bestandenen Prüfung des Deutschen Schwimmabzeichens in Bronze, Silber oder sogar Gold, steht einem sicheren Vergnügen im Schwimmbad nichts mehr im Wege“, wirbt Denise Müller Fachangestellte für Bäderbetriebe im Südbad, nicht nur für den Aktionstag „Schwimmabzeichen“ sondern für die Schwimmausbildung insgesamt.



Bundesweite Aktion "Schwimmabzeichentag"

Der Aktionstag findet bundesweit in zahlreichen Schwimmbädern statt. Ins Leben gerufen hat ihn der Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung. Sicher schwimmen zu können, kann mit Blick auf die anstehende Sommer-Badesaison überlebenswichtig sein. Diese Bedeutung wollen die schwimmsporttreibenden Vereine mit Unterstützung der Badbetreiber ins öffentliche Bewusstsein rücken und laden deshalb zum Schwimmabzeichentag ein.

Neusser Großoffensive bei der Schwimmausbildung

In Neuss hatten die Stadtwerke, der Stadtsportverband und der Ausschuss für den Schulsport im Rhein-Kreis Neuss unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundestrainers bereits 2015 das Pilotprojekt „Jedes Kind muss schwimmen lernen“ ins Leben gerufen. Für 3.000 Neusser Grundschulkinder konnte so bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ein begleiteter Schwimmunterricht an den Schulen angeboten werden. Weil die Schwimmsportausbildung während der Corona-Schließzeiten massiv gelitten hat, haben die Stadtwerke gemeinsam mit ihren Partnern Neusser Schwimmverein und TG Neuss und den Schulen in mehreren Schulferien zusätzliche Schwimmkurse für rund 1.600 in den Neusser Schwimmbädern angeboten.

Alle Informationen zu den Schwimmbädern der Stadtwerke Neuss finden sich online unter www.stadtwerkeneuss.de/baeder-eishalle.