12.06.2020 - Kunstpause im Clemens Sels Museum

Kunstbegegnung in der Mittagspause: Das Clemens Sels Museum Neuss bietet auch in Zeiten von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ihr Format „Kunstpause“ an. Kuratorin Dr. Bettina Zeman führt die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 18. Juni 2020, um 13 Uhr durch die laufende Sonderausstellung „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“.

Die Teilnahmegebühr für die 45-minütige Führung beträgt drei Euro zuzüglich des Eintritts, eine vorherige Anmeldung per E-Mail oder telefonisch ist zwingend erforderlich. Weitere Termine für eine Mittagspausenführung sind der 16. Juli und der 13. und 20. August 2020, jeweils donnerstags um 13 Uhr.

Aufgrund der derzeitigen Situation gelten zudem besondere Verhaltens- und Hygieneregeln für die Führungen: Maximal dürfen 10 Personen an einer Führung teilnehmen, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist dabei Pflicht. Auch erhalten alle Teilnehmenden während der Führung einen Klapphocker, um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten zu können.

Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter 02131/904141 erhältlich.