12.06.2023 - Bezirksausschuss II – Nordstadt tagt am Mittwoch

Über die Instandsetzung der Entwässerungsanlagen an der Brücke über den Verschiebebahnhof berät der Bezirksausschuss II – Nordstadt in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 14. Juni 2023. Daneben steht ein Gespräch mit dem Beigeordneten für Planung und Mobilität, Christoph Hölters über die Stadtentwicklung und das Mobilitätsentwicklungskonzept (MEK) auf der Tagesordnung.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Jugendzentrum „Offene Tür Barbaraviertel – Dependance“, Düsseldorfer Straße 80, 41460, statt und wird von der Ausschussvorsitzenden Claudia Föhr geleitet.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.