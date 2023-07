12.07.2023 - Außenaufzug des Kopfgebäudes am Neusser Hafen nachts außer Betrieb

Der Außenaufzug am Kopfgebäude ist künftig nicht mehr durchgehend geöffnet. Er wird abends ab 22 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr abgestellt. Grund für diese von der Stadt Neuss und der Stadthafen Neuss GmbH getroffene Entscheidung sind wiederholte Verunreinigungen und Schäden durch Vandalismus, gerade in den Nachtstunden. Der Aufzug am Kopfgebäude verbindet das Gebäude an der Batteriestraße barrierefrei über eine Brücke mit dem Damenstiftplatz. Durch die zwischen Freithof und Markt neugebaute Rampe wird der Damenstiftplatz auch über eine weitere barrierefreie Verbindung zur Batteriestraße verfügen.