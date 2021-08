12.08.2021 - Kulturforum Alte Post bringt „1984“ auf die Bühne

Zur Uraufführung von „1984“ nach George Orwell veranstaltet das Kulturforum Alte Post am Donnerstag, 26. August 2021, um 19 Uhr ein Casting für interessierte Schauspielende. Die Proben beginnen im Herbst, die Premiere und weitere Aufführungen sind für April und Mai 2022 geplant.

Theaterautor Stefan Filipiak hat auf Basis des Romans eine Theaterfassung geschrieben, die er als Regisseur selbst inszenieren wird. Für die Besetzung des Stücks werden noch eine Schauspielerin im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren und männliche Darsteller jüngeren bis mittleren Alters gesucht. Die Teilnahme an der Produktion ist zu den üblichen Gebühren der Alten Post möglich – von November 2021 bis April 2022 sind sechs monatliche Raten in Höhe von 65 Euro zu zahlen. In der Gebühr ist auch die kostenfreie Teilnahme an allen ergänzenden Kursangeboten des Kulturforums enthalten, wie beispielsweise Atem-, Stimm- oder Körpertrainingseinheiten.



Im Jahr 1948 entwarf George Orwell mit seinem Roman „1984“ die dystopische Zukunftsvision eines Staates, in dem Gedanken, Sprache und Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung rund um die Uhr kontrolliert und beeinflusst werden. Und das - offiziell - zu ihrem Schutz und Wohle. „1984“ gehört sicher zu den aktuell meist zitierten Werken der Weltliteratur. Grund genug für das Kulturforum Alte Post, den Romanklassiker auf die Bühne zu bringen.

Interessierte, die an dem spannenden Theaterprojekt teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an mail@stefan-filipiak.de für das Casting anmelden.

