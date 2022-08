12.08.2022 - Bezirksausschuss V – Norf

Am kommenden Mittwoch, 17. August 2022 tagt der Bezirksausschuss V – Norf in der Aula der Gesamtschule Norf. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Benennung von unbenannten Plätzen, Gassen und Wegen. Zudem geht es um LKW-Sperren an der Norf. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Berichte aus dem Rat und der Fachausschüsse, die den Bezirk betreffen. Dazu gehören bspw. auch Bezirksangelegenheiten im Kontext des Mobilitätsentwicklungskonzeptes sowie die Standortprüfung für Müllbehälter.

Das Gremium tagt unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Michael Klinkicht, die Sitzung beginnt um 17 Uhr. Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal der Stadt zur Verfügung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an robert.schichler@stadt.neuss.de anzumelden.

(Stand 12.08.2022/jj)